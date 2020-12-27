Elazığ merkezli deprem Şanlıurfa’da da hissedildi

Merkez üssü Elazığ olan 5.3 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa’da da hissedildi.

Merkez üssü Elazığ olan 5.3 büyüklüğünde deprem, çevre illerden Şanlıurfa’da da hissedildi. Sarsıntı nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı öğrenildi.

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