Malatya'da karla mücadele aralıksız sürüyor Mert: “ Hem kırsalda hem de şehir merkezinde 7/24 çalışıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, şehir genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve buzlanmalara karşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kırsal bölgelerde fırtına, kar savurmaları ve tipiyle kapanan yolları açan ekipler, şehir içinde ise tuzlama, kaldırım, yaya üst geçit ve cadde temizliği yapıyor.

Malatya il genelinde, 17 Ocak pazar gecesinden itibaren başlayan kar yağışının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler kar temizleme ve yolların tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Malatya merkez ve ilçelerde yol açma ve kar temizleme çalışmaları yaparak vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 24 saat esasına dayalı temizleme işlemlerini yapıyor.

Ekiplerin hazırlıkları ve çalışmaları ile ilgili sabah saatlerinde bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak karla mücadelede 13 ilçede gece gündüz demeden 7/24 çalışma esasına göre hizmet verdiklerini söyledi. Mert, “Şuanda bütün ilçelerimizde merkez ilçelerimizde dâhil olmak üzere çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Sabah itibariyle 200 köy yolumuz kapalıydı, en son yağan karla beraber ekiplerimiz çalışmaya devam etmektedir. Akşam saatlerinde başlayan karla beraber merkezde Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi’ne (AYKOME) bağlı bütün birimler olarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmekteyiz. Bugün yine ekiplerimiz bütün caddelerde tuzlama işlemlerini tamamlamış, herhangi bir tuzlama ihtiyacı da olursa ekiplerimiz tuzlama çalışmalarına devam edecektir. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın süreci yakın takip etmesiyle belediyemizden her türlü destek ve ekiple hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Yüksek kesimler dâhil olmak üzere tuzlanmamış bölgemiz bulunmamaktadır. İnşallah bol kar yağar ve biz yoğun çalışmalara devam ederiz. Malatya’mız kazasız belasız bereketli bir yıl geçer. Yaklaşık 20 bin ton civarında tuzumuz var. İhtiyaç duyuldukça arkadaşlarımız bölgelerini biliyorlar. Bütün araç ve gereçlerimiz özellikle ilçelerde araçlarımız beklemektedir. Özellikle TOKİ bölgesinde 3 tane tuzlama aracımız, 2

tane sıyırma aracımız orada beklemektedir. İhtiyaç duyulduğu zaman karın şekline göre, havanın durumuna göre çalışmaya devam edeceğiz. Bizim en büyük sıkıntımız ilçelerde, yoları açtıktan sonra tekrar kapanıyor ve ekiplerimiz tekrar müdahale ediyorlar. Aldığımız bilgilere göre Hekimhan kurşunlu bölgesinde 60 ila 70 cm arasında kar olduğu, Yama Dağı’nda 1.5 metre civarında kar olduğu bilgisiyle orada dozer ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Bütün ekiplerimiz 13 ilçemizde çalışmaya devam ediyor. Ekiplerimiz ilçelerimizde bulunan bakım evlerinde kalıyorlar. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

Şehir merkezinde önceki akşam ve gece etkisini gösteren yağıştan sonra buzlanmaya karşı alınan önlemleri de aktaran Mehmet Mert, AYKOME’de bulunan Daire Başkanlarıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre yürüttüklerini ifade ederek, “Malatya il merkezinde Malatya Büyükşehir Belediyemize ait kapalı bir yolumuz bulunmamaktadır. Hızlı bir şekilde caddelerimizi tuzladık ve açtık herhangi bir sıkıntımız yok. Şuanda ekiplerimiz Çevre Koruma Kontrol ve Zabıta Daire Başkanlarımızla birlikte kaldırım temizleme ve kar kaldırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gece saatlerinde don olmasını bekliyoruz. İnşallah kısa bir zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağız. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza 24 saat esaslı olarak devam ediyoruz” diye konuştu.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı da, Yol ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığının kontrolünde kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay ise AYKOME Koordinasyonunda Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının 24 saat çalışan ekiplerine trafik ekipleriyle destek verdiklerini ve şehir merkezinde çalışan karla mücadele araçlarının kontrollü bir şekilde yaptığı çalışmalarına destek sağladıklarını belirtti.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 13 ilçede toplam 360 mahallenin yolunu kardan temizledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.