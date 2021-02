Malatya'da 712 mahalledekar temizleme çalışmaları tamamlandı Malatya’da kardan kapalı yolu bulunan 6 mahallede çalışmalar sürüyor

İrfan Can, Fenerbahçe'de

Malatya merkez ilçeler dâhil 11 ilçede çalışmalarına devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri kar yağışı ile birlikte yol açma temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

400 araç ve 800 personelle sahada hazır olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Battalgazi’de 1, Doğanyol’da 1, Pütürge’de 4 mahalle yolunda yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 718 mahallenin 712’sinde yol açma çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması konusunda 6 mahalle yolunda da çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürüyor.

Hekimhan İlçesi Yayladamı Mahallesi’nde yapılan karla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizde yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmalarını yapıyoruz. Yayladamı bölgemiz ciddi bir kar yağışı aldı. Örneğin Deli Hasanyurdu’nda 1.5 metre kar oldu. Yol ve Altyapı Dairemizin ekipleri 2 günde 65 mahallemizin yollarını gece saatleriyle birlikte sabah saatlerine kadar çalışarak günde 34 saat uykuyla tüm yolları açtılar. Son aşama olarak genişlemeye geçilecek. Gerçekten ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Allah kaza bela vermesin. Ciddi bir emek var. Arkadaşlarımız vatandaşlara devletin her noktada yanlarında olduklarını hissettiriyorlar” dedi.



Karadağ: “Parti ayrımı ve mazeret olmadan halkımıza hizmet ediliyor”

Herhangi bir ayrım yapmadan birlik ve beraberlik içerisinde Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalar yaptıklarını söyleyen Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımı Selahattin Gürkan’ın öncülüğünde Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler Hekimhan ilçemizin 65 mahallesinde yollarımız açıldı. Hatta köy yolları ve arada bulunan yollarımızda açılmış durumda. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü biriz, beraberiz ve birlik içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Kar yağsa da hiçbir yolumuz kapalı uzun süre kalmıyor ve Hekimhan Belediyesi olarak birlikte çalışıyoruz. Parti ayrımı, mazeret yapmadan halkımıza hizmet ediyoruz. Biz görevde kaldığımız sürece birliğimizi ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Bizim işimiz halka hizmet. Selahattin Başkanımızla her zaman gurur duyuyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Hizmetleri Daire Başkanı Abdullah Adanur, Malatya merkeze 110 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1420 rakımda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını ve ekiplerin mezra, köy ve mahalle demeden çalışmalarını yaptığını söyledi.



“Selahattin başkan yazın asfalt döküyor, kışın yolları açıyor”

AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan ise “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Yazın asfalt çalışması kışın kar temizleme çalışması yapılıyor. At binenin kılıç kuşananındır. Eskiden altı ay içerisinde yollarımız açıldığı zaman Allah razı olsun açıldı derdik. Şimdi kar yağışı oluyor hemen ertesi gün yollarımız açılıyor. Engebeli arazi şartlarında da Allah razı olsun ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” açıklamasında bulundu.

MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici de çalışmalardan dolayı memnun olduklarını söyleyerek, “ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan bir sözlerinde; insanı yaşat ki devlet yaşasın diye dile getirir. Allah razı olsun 24 saat yaz kış demeden Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tüm köylerde 65 mahallede hizmet ediyor. Kar yağdığı andan itibaren geç saatlere kadar ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yayladamı mahallesinde ve Hekimhan ilçesinde karla mücadelenin etkin bir şekilde yapıldığını ve bu çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a mahalle halkı ve şahsı adına teşekkür ettiğini söyleyen Hekimhan İlçesi Yayladamı Mahallesi Muhtarı Cemal Gürsel Şahin, ekiplerin gece gündüz demeden hizmet ettiğini sözlerine ekledi.

