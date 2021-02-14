Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde su kanalına düşen otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Yusuf A. idaresindeki 44 NU 771 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü Erkenek Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanallına düştü. Sürücü Yusuf A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Talha D. kendi imkanları ile otomobilden çıktılar. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedaviye ihtiyaçları olmadığı belirlendi. Daha sonra kaza yerine gelen çekici yardımıyla otomobil düştüğü su kanalından kurtarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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