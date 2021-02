Kızılay öğrencileri unutmadı

Türk Kızılayı Malatya Şubesi ve Genç Kızılay gönüllüleri tarafından başlatılan ‘Bir şehit bir çocuk’ projesi kapsamında Kuluncak ilçesinde öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Kızılay Malatya Şubesi tarafından sürdürülen ‘Bir şehit, bir öğrenci’ projesi kapsamında Malatya’nın Kuluncak ilçesine bağlı Kızılhisar Mahallesinde ikinci dönem eğitim ve öğretime başlayan öğrenciler unutulmadı. Okulu ziyaret eden Kuluncak Kaymakamı Alparslan Sözen, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Genç Kızılay Malatya Şube Başkanı Furkan Dermanbey ile Kızılay gönüllüleri katıldı. Kızılhisar Mahallesi Muhtarı Hasan Akbulut, Kızılay’a teşekkür ederek “Öğrencilerimizin yanında olduklarını görmek bizleri mutlu etti. İnşallah her zaman yanımızda olurlar” dedi. Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu’da covid19 nedeniyle uzun dönemdir uzaktan eğitim gören öğrencilerin, yayımlanan yeni genelge ile köylerde yüz yüze eğitime geçildiğini belirterek, “Bugün de öğrencilerimiz okulları ile Kızılay da öğrenciler ile buluştu. Eğitime önem veriyoruz, öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerine yer verdi. Soylu, ayrıca Kuluncak ilçesinde Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına her zaman büyük destek sunduğunu da ifade ederek ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ise köy okullarında yüz yüze eğitimin başladığı bugünde Kızılay’ın öğrencilerin yanında olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kuluncak Kaymakamı Alparslan Sözen’de Kızılay Malatya Şubesi’nin birçok köy okullarında öğrencilere yardım yaptığını anımsatarak, “İnşallah gençlerimizde bu eğitim öğretim dönemini hayırlısı ile atlatır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

