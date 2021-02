Başkan Güder’den esnaflara destek ziyareti

Halfettin Mahallesi’nde bulunan esnafları ziyaret ederek, "Hayırlı işler" temennisinde bulunan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hizmet ve gönül belediyeciliği ile Battalgazi ve Malatya’yı daha ileriye taşımak istediklerini söyledi.

Battalgazi’yi güzel yarınlara taşıyan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Halfettin Mahallesi’nde bulunan esnafları ziyaret ederek, sorun ve talepleri yerinde dinledi. Sorunların çözümü noktasında birim müdürlerine talimatlar veren Başkan Güder, vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. İlçeye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında esnaflara kısa bilgiler veren Başkan Güder, iki yıllık zaman zarfı içinde ilçede yapılan yatırımların esnaflar ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanmasının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.



“Bu ziyaretler esnaflarımız için önemlidir”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in esnafları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarına şahit olduklarının altını çizen Halfettin Mahallesi Muhtarı Murat Ceylan, “Başkanımız Osman Güder, bugün esnaflarımızı ziyaret ettiler. Başkanımızla Halfettin Mahallesi ve şire pazarı ilgili istişarede bulunduk. Esnaflarımızın sorunlarını yerinde görerek, anında çözüm bulmak için bu ziyaretler önemlidir. Sağ olsun başkanımız bu ziyaretleri her zaman gerçekleştiriyor. Başkanımızda mahallemizde esnaflık yapmış birisidir ve her zaman esnaflarımızın yanında. Ziyaretlerden dolayı mahallem ve esnaflarımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Tedbirlerimizi maksimum düzeyde tutmalıyız”

Esnaflara korona virüs tedbirlerini elden bırakmamaları yönünde tavsiyelerde bulunan ve esnafların her zaman yanında olduklarını dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Uzun yıllar esnaflık yapmış olduğumuz Halfettin mahallemizdeki esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Esnaflarımızın sorunlarını yerinde görüp, taleplerini dinliyor ve çözümü için atılacak adımları birlikte istişare yapıyoruz. Halkla bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını düşünüyorum. Malumunuz yaklaşık 1 yıldır tüm Dünya ve Türkiye’miz pandemi salgını ile boğuşuyor. Bu virüs ciddi anlamda her kesime dokunmuş oldu. Tedbirlerimizi elden bırakmazsak eğer inşallah en kısa sürede bu hastalıktan kurtulacağız. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ında ifade ettiği gibi, vaka sayılarına göre bazı illerimizde kararlar alınacak. Tabi burada vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza önemli işler düşüyor. ‘Pandemi bitti, Mart ayında her şey eskisi gibi olacak’ düşüncesindeysek eğer, bundan hemen çıkmalıyız. Tedbirlerimizi maksimum düzeyde tutmalıyız. Bu süreçte Battalgazi Belediye olarak bizlerde elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Esnaflarımızın sorunlarını çözmek boynumuzun borcudur. Her zaman söylediğim gibi bizler daha kolay ulaşılabilir bir belediye olmak için sahalarda tüm kadromuzla sahadayız. Şire pazarı esnafı, belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden memnun olması da bizleri ayrıca mutlu etti. Esnaflarımızın her daim yanındayız. Esnaflarımızın bizim için önemlidir” diye konuştu.

