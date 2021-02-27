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Malatya sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

İHA

Malatya sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya’da da uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genelde uydukları görüldü
Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında bu hafta sonu da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cuma günü 21.00 itibariyle başlayan kısıtlama nedeniyle Malatya sokaklarında yaşanan sessizlik devam ediyor. Sadece kısıtlamadan muaf olan mesleklerde çalışan görevlilerin dışarıda olduğu kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Malatyalıların sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uydukları görüldü.
Polisler de İnönü Caddesi'nde uygulama noktasında araçlarda denetim yapıyor.
Kısıtlamada dışarı çıkan sürücü ve vatandaşlar ise görevli ve dışarı çıkmalarında sakınca olmayan meslekte olduklarından dolayı dışarıda olduklarını ifade etti. Dışarı çıkan vatandaşların bazıları da ekmek ve ihtiyaçların dolayı dışarıya çıktıklarını belirtti.

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