Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı

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Malatya’da, yeni tip korona virüs Covid19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı. Bir ayda, polis tarafından bin 140 ceza tutanağı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından geçtiğimiz Şubat ayında Covid19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı.

Geçen ay, sokağa çıkma, maske, yasak bölgede sigara içme, mesafe kurallarına uymayan toplam bin 140 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında ceza tutanağı düzenlendi.

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