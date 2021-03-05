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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor maçı öncesi taraftardan Yeni Malatyaspor’a moral

İHA

Denizlispor maçı öncesi taraftardan Yeni Malatyaspor’a moral

Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor kafilesi maçın oynanacağı Denizli deplasmanına hareket etti. Taraftarlarda tesislerde toplanarak sarısiyahlıları uğurladı.
Nurettin Soykan Tesisleri'nden hareket eden Yeni Malatyaspor kafilesini, taraftarlar büyük bir coşku eşliğinde meşale ve konfetilerle uğurladı. Yeni Malatyaspor Sportif Direktör Ali Ravcı ve takım kaptanı Adem Büyük, takıma moral vermek için tesislere gelen taraftarlara teşekkür ettiler. Kaptan Adem Büyük, “Takım arkadaşlarım ve ben sonuna kadar Malatya için üst düzey mücadele veriyoruz. Sizlerin bu desteği bizlere moral oldu. Deplasmanda elimizden geleni yapıp sonuna kadar savaşıp, şanlı armalı formayı terletip inşallah 3 puanı alacağız” dedi.
Sportif Direktör Ali Ravcı ise kendilerini deplasman öncesi yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ederek, “Bizlere Denizlispor deplasmanı öncesi taraftarımızın yaptığı sürpriz güzel bir moral oldu. Malatya için elimizden geleni yapıp inşallah sahadan galip ayrılırız. Futbolcularımıza sonuna kadar güveniyorum” diye konuştu.
Takım adına Kaptan Adem’e, ‘Size güveniyoruz’ mesajı veren Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri Başkanı Ender Kaya ise "Biz taraftarlar her şartta takıma güvenimizi asla kaybetmedik. En kötü gün bugünse bugünde Malatyaspor. Bir şehrin umudu sizlersiz. Deplasmanda alacağız bir üç puan bizi fazlasıyla mutlu edecektir. Size olan güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza eminiz. Ali Ravcı hocam sizlerde moralinizi yüksek tutun bir şehrin arkanızda olduğunu unutmayın. Yolunuz açık olsun” şeklinde konuştu.

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