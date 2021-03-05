Zabıta ekipleri gıda ve etiket denetimi yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların sağlığı ve güvenliği için gıda ve etiket denetimlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler denetimler kapsamında pandemi kurallarına yönelik denetimlerin yanı sıra gıdada rutin kontrollerine devam ediyor.

Gıda ve etiket kontrollerine yönelik bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı, "Zabıta ekipleri olarak Malatya’da covid19 salgınını kontrol altına almak için iş yerlerimizi rutin olarak denetliyoruz. Risk tablosunda Malatya sarı bölgede yer alıyor. İş yerlerimizin açık olması için iş yeri sahiplerimizin dikkatli olması gerekiyor. Bu kapsamda Malatya’da risk tablosu sarı renkten turuncu renge döndüğünde yasakların tekrardan iş yerleri için gelmesi söz konusu olabilir. Şuan ki tabloda sarı renkte olan ilimizin sarı renkte kalması ya da mavi renge dönmesi için bizlerde denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız ve esnaflarımızdan ricamız maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleridir” dedi.

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