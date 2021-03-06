Malatya TSO, tematik denetim gerçekleştirdi Mesafe ve kapasite kurallarının yer aldığı özel afişler dağıtıldı

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında başlayan 'Haftalık Tematik Denetimler' kapsamında Malatya TSO tarafından denetim gerçekleştirilerek, üzerinde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği mesafe ve kapasite kurallarının yer aldığı özel hazırlanan afişler işletmelere dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında toplanan Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 5 Mart Cuma günü aldığı karar doğrultusunda Malatya’da “Haftalık Tematik Denetimler” başladı.

Bu kapsamda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da tematik denetim gerçekleştirildi.

Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Dündar ve Malatya TSO Genel Sekreteri Remzi Yaşar tarafından gerçekleştirilen denetimlerde restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme işletmeleri tek tek gezilerek, Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları ve yüzde 50 kapasite sınırlaması kurallarına riayet edilip edilmediği kontrol edildi.

Ayrıca denetim sırasında, Malatya TSO tarafından hazırlanan, üzerinde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği mesafe koşulları ve yüzde 50 kapasite sınırlaması kurallarının yer aldığı afişler dağıtıldı.

7 Mart Pazar günü otel ve konaklama tesisleri, 8 Mart Pazartesi günü şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları okul servisleri dahil, gar, otogar gibi yerler, 9 Mart Salı günü berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, 10 Mart Çarşamba günü internet kafeler, düğün ve nikah salonları, 11 Mart Perşembe günü cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, Halı sahalar, spor tesisleri ile cami ve mescitler, 12 Mart Cuma günü de AVM'ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve semt pazarı gibi yerlerin denetimi yapılacak.

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