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'Kayısı Çiçeği Şenlikleri' devam ediyor

DHA

'Kayısı Çiçeği Şenlikleri' devam ediyor


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)DÜNYA kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da, 'Hayat Çiçek Açıyor´ sloganıyla Malatya Gastronomi, Turizm ve Tanıtım Derneği (MAGTAD) öncülüğünde organize edilen 'Kayısı Çiçeği Şenlikleri' devam ediyor.
Festival kapsamında Malatya'ya davet edilen şefler, gurmeler, yazarlar, gazeteciler, tur rehberleri ve seyahat acenteleri temsilcilerinin Akçadağ ilçesinden sonraki durağı Kale ilçesi oldu. Kale ilçesinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi MYO Yerleşkesinde Şef Aydın Demir tarafından Kayısılı Saray Yemekleri Work Show ve plaket töreni düzenlendi. Programa; Vali Aydın Baruş, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, MAGTAD yöneticileri, şenlik kapsamında Malatya'ya davet edilen Hürriyet Gazetesi Lezzet Yazarı Sahrap Soysal, Hürriyet Gazetesi Kelebek eki editörü Seray Baykan Çeçen, Mutfak Şefi Aydın Demir, TV Programcısı/Yazar Aynur Ayaz, Habertürk TV Yazarı Yasemin Güneri Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel ile sosyal medya fenomenleri ile profesyonel tur rehberleri katıldı.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Aşçılık Programı mutfağında Şef Aydın Demir tarafından Osmanlı Saray Yemeklerinden 'Pekmezli Kuzu Etli Kayısı Yahnisi' ile 'Ballı Mahmudiye' yapıldı. Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler ile sohbet ortamında geçen Work Show, sosyal medya fenomenleri ve gazeteciler tarafından sosyal medyadan canlı yayınlandı. 'Pekmezli Kuzu Etli Kayısı Yahnisi' ile 'Ballı Mahmudiye'nin Osmanlı saray mutfağında önemli bir yeri olduğunu belirten Şef Aydın Demir, kayısının gerek yemek gerekse tatlı yapılarak ikram edildiğini söyledi. Vali Aydın Baruş ve MAKTAD Başkanı Zeki Saygı, organizasyonda katkısı bulunanlar ile Malatya'da organizasyon kapsamında gelenlere plaket ve katılım belgeleri vermeleri ile program sona erdi.
DARENDE'NİN YÖRESEL ISPANAKLI EKMEĞİ TAM NOT ALDI 
Malatya da kentin turizm ve yemek kültürünü tanıtma amacıyla bu yıl ilki düzenlenen Kayısı Çiçeği Şenliği kapsamında Malatya´ya gelen konuklar Darende'de Tarihi ve Turistik mekânları gezdi. Ülkenin önemli turizm tur organizatörleri ve MAGTAD koordinesinde önemli gastronomi uzmanları, Darende ilçesinin sunduğu güzelliklere hayran kaldı. Programın son durağı Darende Balaban Mahallesi oldu. Balaban´ın zengin tarihi, kültürü, kaplıcası, Erzincan-i Camii hakkında bilgiler alan heyet, Balaban ıspanaklı ekmek ikramına hayran kaldı. Darende Belediye Başkan Vekili Tuncer Çalık'ın da katıldığı program sonrası misafirler ilçeden ayrıldı. 
TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDA MALATYA YEMEKLERİ TANITILDI
Şenlik kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası´nda 'Malatya Mutfağı Tanıtımı Programı' düzenlendi. Programa; TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MAGTAD Başkanı Zeki Saygı, Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya TSO yönetim kurulu üyeleri Özcan Dündar ve Ömer Dinç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel, Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Fatih Kerimoğlu, şenlik kapsamında Malatya´ya davet edilen şefler, gurmeler, yazarlar, gazeteciler ve seyahat acentelerinin yetkilileri katıldı. 
Yapılan konuşmaların ardından, misafirlere Malatya tava yemekleri, patentli alabalık pizza ve kayısı çekirdekli Malatya kurabiyesi tanıtımı yapıldı. Program, tanıtımı yapılan yemeklerin ikramı ile sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-03-21 16:20:44

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