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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’de başarılı kursiyerler ispendere’yi gezdi

İHA

Battalgazi’de başarılı kursiyerler ispendere’yi gezdi

Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında başarılı bulduğu ‘3K Kadınım, Kazanırım ve Kalkınırım’ projesinin 2021 yılı eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyer kadınlar, şifa arayanların adresi İspendere Şifalı İçmeleri’nde bir araya geldi.
2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Battalgazi Belediyesi tarafından 2019 yılında hazırlanan ‘3K Kadınım, Kazanırım ve Kalkınırım’ projesinin 2021 yılı eğitimleri tamamlanırken, eğitimi başarı ile tamamlayarak sertifikalarını alan kursiyer bayanlar, Malatya’da sağlık turizminin tek adresi olan İspendere Şifalı İçmelerinde, Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder’in konuğu oldu. Birçok hastalığa şifa kaynağı olan İspendere İçme Şifaları’nda egzamadan, mantara, böbrek taşından, kireçlenmeye kadar birçok hastalığa iyi gelen doğal kaynak suyundan içen bayanlar, daha sonra gelecek için hazırladıkları projeler üzerinde istişarede bulundu.

Kursiyerler eğitimden memnun kaldı
Hediye Çoşkunsu isimli kursiyer, “Eğitimlerimiz çok güzel geçti. Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve kıymetli eşi Fahri Başkanımız Yıldız Güder’e bizlere bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum” derken, Hilal Gençay isimli bir kursiyer ise, “Battalgazi Belediyemizin bize sunduğu bu eğitimi başarı ile tamamladık. Bir buçuk aylık süre içerisinde kadın olduğumuzu, değer verildiğine ve kendimizi iyi hissettiğimizi anladık. Bu eğitim sonunda bugün ki gezimizde beni çok mutlu etti. Çok huzurluyuz. İyi ki varlar. İyi ki Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin bir parçasıyız” dedi.

“Malatyalı kadınlar birer dahi”
3K Kadınım, Kazanırım ve Kalkınırım projesinin eğitimlerini veren Eğitimci İnci Emirzeoğlu, “Trabzonlu ’yum ve eğitim için Malatya’ya geldim. Eğitimlerimiz sona erdi ve çok verimli bir eğitim dönemi geçirdik. Birçok kadınımızın gelişimi için çok önemli bir eğitim süreciydi. Kadınlarımız çok memnun kaldı. Malatya’daki kadınlar birer dahi. Kadınlarımız artık aldıkları eğitimlerin ardından daha farklı iş kollarında güzel işler ortaya koyacaklar. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi ve Malatyalı kadınlar çok başarılı işler koyacağından şüphem yok” ifadelerini kullandı.

“Kadınlarımızla güzel hikayeler yazıyoruz”
Eğitimlere katılan ve başarılı olan kadınlara iş hayatında başarı dileyen Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder, “3K Kadınım, Kazanırım, Kalkınırım projesi kapsamında verilen eğitimlerin sonunda bayanlarımız ile birlikte güzel bir gezide yeniden bir araya geldik. Kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Eğitimleri hiç aksatmadan geldiler. 2019 yılının Ekim ayında kurmuş olduğumuz Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifimizde, 65 asil ve 300 üzerinde gönüllü üyemiz ile üretimi Battalgazili kadınlar olarak güçlendiriyoruz. İş sahibi olmak isteyen kadınlarımıza işgücü ortamı sağlamak, ev kadınlarının hayallerini gerçekleştirmek, kadının sosyal ve içtimai hayatta fonksiyonlarını arttırmak, kadınlarımızın hünerli ellerinden çıkan ürünleri üreticiden direk olarak tüketiciyle buluşturmak her daim Kooperatifimizi kurma amacımızda birinci önceliğimiz olmuştur. 1 yılı aşkın bir süredir kurmuş olduğumuz ve Fahri başkanlığını yürüttüğüm Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak bugüne kadar üyelerimiz ile birlikte örnek çalışmalara imza attık, atmaya da inşallah devam edeceğiz. Kadınlarımız ile güzel hikayeler yazıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte kadınlarımız ile sık sık bir araya geleceğiz. Kadınlarımıza iş hayatlarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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