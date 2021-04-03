Malatya sokakları 1 ay aradan sonra yeniden boş kaldı

Korona virüs vaka sayılarının yüksek olduğu iller arasında yer alan Malatya’da yaklaşık 1 ay sonra yeniden uygulanmaya başlanan hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle sokaklar boş kaldı.

1 Mart’ta kontrollü normalleşme sürecine girilmesi ile hafta sonu kısıtlamalarının kalktığı Malatya’da, bu süreç içerisinde vaka sayılarında ciddi artış yaşandı. İlk olarak sarı renk ile orta riskli iller arasında yer alan kent, kısa sürede rengini kırmızıya dönüştürerek yüksek riskli iller arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile yüksek riskli 58 ilde yeniden ek tedbirler getirildi.

Bu iller arasında yer alan ve son Sağlık Bakanlığının riski haritası ile 100 binde yüzde 242’lere çıkan vaka sayısıyla göze çarpan Malatya’da da 1 ay sonra cumartesipazar kısıtlaması da yeniden başladı. Dün akşam 21.00’de başlayan ve pazartesi 05.00’te sona erecek kısıtlamalarda sadece görevli ve kısıtlamadan muaf kişiler sokağa çıkabilirken, market, fırın gibi hizmet sektörleri de 17.00’ye kadar hizmet verebilecek.

Diğer günlere nazaran sokak ve caddelerin boş kaldığı kentte, polis ekipleri de denetimlerini artırarak kurallara uyulup uyulmadığını denetliyor.

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