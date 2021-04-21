Kumarcılar polise takıldı

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Malatya’da polisin çalışması sonucu bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi’nde bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa polis tarafından idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 195 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

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