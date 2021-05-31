İnönü Üniversitesi öğrencilerinden TÜBİTAK araştırma projeleri başarısı

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Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden 7 öğrencinin projesi, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek hakkı kazandı.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2020 yılının 2. dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. TÜBİTAK2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projelerinin sonuçlarına göre İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü’nden 7 öğrenci destek hakkı kazandı. İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Kaygusuz’un danışmanlığında yürütülen çalışmalarla destek hakkı kazanan öğrenciler, Anılcan Kaya, Utku Ünal, Cihan Öztürk, Muhsin Polat, Yasin Demirtaş, Ali Kutoğlu, Tuğçe Uludağ oldu.

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