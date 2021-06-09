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Deprem konutlarında 2 ve 3.etap kura çekimi Temmuz'da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: “2 ve 3. etap deprem konut kuraları Temmuz’da çekilecek”

İHA

Deprem konutlarında 2 ve 3.etap kura çekimi Temmuz'da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: “2 ve 3. etap deprem konut kuraları Temmuz’da çekilecek”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, depremzede ailelerin mağduriyetlerini gidermek için Gelincik Tepesinde yapımı devam eden 2.Etap konutlarında incelemelerde bulundu. Güder, 2 ve 3.etap deprem konutlarının kura çekiminin de Temmuz ayında yapılacağı müjdesini verdi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erkonut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Altundağ, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte, 24 Ocak 2020’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için Gelincik Tepesinde inşası devam eden 2.etap konutlarında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden geniş bilgiler alan Başkan Güder ve Genel Sekreter Yardımcısı Altundağ, Temmuz ayında kura çekiminin yapılacağı 553 konutun kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Kuralar Battalgazi Belediyesi önünde çekilecek
24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ depreminde Battalgazi’de evleri ağır hasar gören depremzede ailelerinin mağduriyetinin giderilmesi için Gelincik Tepesi’nde yapımı devam eden bin 553 konuttan 678 konutun kurası, 11 ve 12 Haziran günleri Battalgazi Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenecek olan program ile hak sahiplerine teslim edilecek. 11 Haziran Cuma günü saat 14.00’te başlayacak olan kura çekimi programı, 12 Haziran Cumartesi saat 11.00’deki program ile son bulacak.

“Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum”
Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Bugün Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Battalgazi Belediye Başkanımız ile birlikte yapımı tüm hızıyla devam eden Gelincik Tepesi'ndeki konutlarda incelemelerde bulunduk. Hamd olsun 1.etabın yapımı tamamlandı. Diğer etaplarda da çalışmalar devam ediyor. Yapımı tamamlanan konutların kura sonrası hak sahiplerine teslimi yapılacak. Depremzede aileler evlerine kavuşacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim ağız tatlarıyla oturmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Konutlar yüzde 90 tamamlanmış durumda”
Gelincik Tepesi'nde ciddi bir çalışma gerçekleştirdiklerinin altını çizen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erkonut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Altundağ, “Gelincik Tepesi, zemin olarak çok sağlam bir yer ve binalar bu sağlam zemine kuruluyor. Burada 154 bin metreküp kaya kırarak hafriyat çekimi yapıldı. Bu alandaki konutlar 7 adet çocuk oyun alanı ve 24 bin metrekare peyzaj alanının yüzde 90’ı tamamlanmıştır. Bu anlamda Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi’nin bizlere ciddi destekleri oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile 40 yıllık bir siyasi beraberliği bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in talimatıyla kamu iştirak şirketi olarak burada yaptığımız hizmet ile hem ülkemize hem de şehrimize ciddi katkılarda bulunmuş olduk. Emeğe geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“1.etabın kura çekimi 1112 Haziran’da yapılacak”
Gelincik Tepesi’nde yapımı tamamlanan 1.etap konutların kurasının 1112 Haziran’da çekileceğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gelincik Tepesi’ne geldiğimiz zaman devletimizin ne kadar güçlü olduğunu ve AK Parti iktidarı dönemi sonrasında yapılan işlerin nihayete erdiğini görüyoruz. Önceki dönemlere baktığımız zaman temel atılır, birkaç iktidar dönemi geçer ve çalışmalar yerinde dururdu. Şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü hükümetin neler yaptığını hep beraber görmeye devam ediyoruz. ‘İmkansız’ cümlesi bugüne kadar AK Parti döneminde asla kullanılmadı. Geçen hafta TOKİ Başkanımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yapımı tamamlanan 1.Etap konutlarının kurası 11 ve 12 Haziran günü Battalgazi Belediyemizin önünde çekilecek. Hak sahipleri konutlarına kavuşacak. Diğer etabın kuraları da Temmuz ayında yapılacak. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

“Gelincik Tepesi'ni bilinçli olarak tercih ettik”
Mağduriyetlerin giderilmesi noktasında Battalgazi Belediyesi olarak 24 Ocak 2020’den bu yana depremzede ailelerin her daim yanında olduklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malumunuz 24 Ocak’ta Elazığ merkezli bir deprem yaşadık. İnşallah bundan sonra bu tür doğal afetlerle karşı karşıya gelmeyiz. 24 Ocak depreminden sonra Battalgazi Belediyesi olarak her daim depremzede ailelerimizin yanında olduk. Deprem bölgesinde olmamız sebebiyle konutların sağlıklı ve sağlam zeminler üzerine inşa edilmesi için Gelincik Tepesi’ni bizler bilinçli olarak tercih ettik. Bizler kayaçların bulunduğu alanlarda konutlarımızı inşa ediyor. Hem sağlam noktalara konutlarımızı inşa ediyoruz hem de tarımsal alanlarımızı heba etmemiş oluyoruz. Gelincik Tepesi’nde ciddi çalışmalar ve emekler veriliyor. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, TOKİ başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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