Yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama 

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA, (DHA)MALATYA ve Mersin´de, internetten yasa dışı bahis oynatanlara yönelik

operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5´i tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı polis ekipleri, Malatya ve Mersin´de, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-15 11:31:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.