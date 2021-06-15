Yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama 

MALATYA, (DHA)MALATYA ve Mersin´de, internetten yasa dışı bahis oynatanlara yönelik
operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5´i tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı polis ekipleri, Malatya ve Mersin´de, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-06-15 11:31:17
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