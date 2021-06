Teşvikler Malatya’da fabrika sayısını arttırdı

Malatya’da faaliyet gösteren tekstil fabrikalarında teşvikler sonrasında binlerce istihdam meydana gelirken, Türkiye ekonomisine de katkıda bulunuluyor. Yatırım ve istihdam için getirilen teşvikler sonrası kentteki fabrika sayısı da arttırdı.

Malatya Valisi Aydın Baruş da 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bazı fabrikaları ziyaret etti. Vali Aydın Baruş, 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Uplass Ambalaj Sanayi, Günöz Tekstil ve Talu Tekstil işletmelerine ziyarette bulundu. Vali Baruş, özellikle 20202021 yıllarında faaliyete geçen işletmeleri inceleyerek, 1.OSB Müdürü Taha Memur ve işletme sahiplerinden bilgiler aldı.

Uplass Ambalaj Sanayi işletmesi firma sahibi Tamer Alpergun, 11 bin metre kare alan içerisinde 7 bin metrekare kapalı alana sahip olduklarını, asıl fabrikanın İstanbul’da faaliyette olduğunu 2. Bir firma için de Malatya’yı tercih ettiklerini söyledi. Faaliyete yeni geçtikleri için şu an 40 kişiye istihdam sağladıklarını aktaran Alpergun, fakat hedeflerinin 150 kişiye istihdam sağlamak olduğunu belirtti.

Ardından Günöz Tekstil işletmesine geçen Vali Baruş, burada işletme hakkındaki bilgileri fabrika müdürü İbrahim Seçil Aydın’dan aldı. 196 bin metrekare alan içinde 84 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Aydın, ilk olarak Çorlu’da ikinci olarak da Malatya’da fabrika kurduklarını söyledi. 2021 yılında işletmenin açılması dolayısıyla şu an için 400 kişiye istihdam sağladıklarını vurgulayan Aydın, ilerleyen zamanlarda toplam 2 bin kişiye istihdam sağlamak amacında olduklarını söyledi.

Son olarak Talu Tekstil işletmesine geçen Vali Baruş’u, fabrika müdürü Özgür Odçıkın karşıladı. 2020 yılı itibariyle ihracata dayalı bir firma olarak faaliyete geçtiklerine dikkat çeken Odçıkın, 65 bin metrekare alanda 22 bin metrekare kapalı alan ile faaliyet gösterdiklerini söyledi. Bin 100 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Odçıkın, ziyaretinden dolayı Vali Baruş’a teşekkür etti.

“Teşvikler sayesinde yatırım arttı”

Vali Aydın Baruş da teşvikler sayesinde yatırımlarına arttıına parmak basıp, “Hükümetimizin açıklamış olduğu teşvikler sayesinde Organize Sanayi Bölgelerimizde gerek hemşerilerimizin gerekse ülkemizin değişik illerinden gelen yatırımcıların yapmış olduğu önemli yatırımlar sayesinde, ilimizin istihdamına, ekonomisine çok değerli katkılar sağlamaktadır. Başta valiliğimiz olmak üzere ilimizdeki tüm kamu kurumları ve TSO olarak yatırımcının yanındayız ve her zaman desteklerimiz devam edecektir” diye konuştu.

