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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatyalı sporcu Okan Yamadağ Avrupa Şampiyonu oldu

İHA

Malatyalı sporcu Okan Yamadağ Avrupa Şampiyonu oldu

Özbekistan’da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Şampiyonası’na katılan Malatyalı sporcu öğrenci Okan Yamadağ Avrupa Şampiyonu oldu.
Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun 2021 faaliyet programında yer alan Uluslararası Kick Boks Turnuvası, 1521 Haziran tarihileri arasında Özbekistan’da gerçekleştirildi. Özbekistan’da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Şampiyonası’na katılan Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Okan Yamadağ, rakiplerini yenerek 75 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, elde ettiği başarıdan dolayı Okan Yamadağ’ı ve bu başarısında emeği geçen Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Çimen’i tebrik ederek, "Alınan başarı ülkemize ve ilimize hayırlı olsun" dedi.

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