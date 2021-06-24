Başkan Çınar, ‘şehir ve kariyer’ toplantısına katıldı Çınar: “Malatya’nın gelişimine ciddi katkılar sunuyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar, ‘şehir ve kariyer’ toplantısına katıldı Çınar: “Malatya’nın gelişimine ciddi katkılar sunuyoruz”

İHA

Başkan Çınar, ‘şehir ve kariyer’ toplantısına katıldı Çınar: “Malatya’nın gelişimine ciddi katkılar sunuyoruz”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Şehir ve Kariyer’ online toplantısına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sanayisi, ekonomisi, turizm potansiyeli, kültürel ve sosyal gelişimiyle Anadolu’nun parlayan yıldızı olan Malatya’nın değişim ve büyüme sürecine Yeşilyurt Belediyesi olarak ciddi katkılar sunuyoruz” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Şehir Planlama Doktora Öğretmeni Enver Cenan ve 20 öğrencinin katıldığı online söyleşide Yeşilyurt’taki değişim ve kalkınma sürecini tüm boyutlarıyla anlattı ve gelecekle ilgili belirlenen hedefleri anlattı.

Malatya’nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’u doğru bir şehirleşme metoduyla gelecek nesillere emanet etmek anlamında kalıcı ve nitelik seviyesi güçlü yatırımların sayısını artırdıklarını ifade eden Çınar, “Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’tan Sivas’a selam ve saygılarımı iletiyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz başta olmak üzere böylesine güzel bir etkinlikte bizleri öğrencilerimizle buluşturup sohbet etme fırsatı sunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Şehir Planlama Doktora Öğretmeni Enver Cenan ile genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı, sürdürülebilir ve yaşanabilir yaşam alanlarının oluşturulmasına zemin hazırlayan düzenli ve kaliteli yapılaşmayı önemsediklerini belirten Başkan Çınar, “Malatya’nın batıya açılan penceresi olup, tarihi, medeniyeti, kültürü, doğa harikası bölgeleri, sanayi alanları ve verimli tarım arazileriyle güçlü bir alt yapıya sahip Yeşilyurt’umuzu marka değerini yükseltmek adına ekibimizle birlikte her alanda çalışıyor, her alanda hizmet üreterek kentimizin ve ilçemizin marka değerine önemli katkılar sunuyoruz. Yeşilyurt tarihiyle, kültürüyle ve sanayi alanlarıyla bölgede tanınan bir ilçe hüviyetine ulaşmıştır. Dinamik ve güçlü bir ekiple yürüttüğümüz hizmetlerimizin merkezine insan faktörünü koyup, yatırımlarımızın ve projelerimizin sağlıklı ve planlı bir bakış açısıyla sürdürmekteyiz. Gelecek nesillere mutlu ve huzurlu alanlara sahip bir Yeşilyurt emanet etmek için ilçemizin sosyal dokusu, kültürel değerleri, coğrafi yapısı ve tarihine uygun yapılaşma esaslarını dikkate alarak, bu alanda da örnek bir hizmet düsturuna sahibiz. Tarihi bölgelerimizin turizme kazandırılmasından gençlerimize yönelik spor tesislerimize, kentsel dönüşüm projelerimizden doğa harikası bölgelerimizin yenilenmesi ve güzelleşmesine, coğrafi işaret tescil belgeli meyvelerimiz ve yemeklerimizin tanıtımından sosyal yaşam alanlarımız ve sosyal tesislerimize, tarihsel ruhumuzu yansıtan konaklarımızdan farklı temalı müzelerimize, konforlu ve akıcı ulaşım ağımızdan çevre ve temizlik hizmetlerine kadar kentimizin ve ilçemizin ismine yakışır çalışmalar yapıyoruz. Kültürel ve tarihsel zenginliklerimizden aldığımız ilhamla birlikte ilçemizin turizm potansiyelini artırmak için restorasyon projelerine ağırlık veriyoruz, 44 çeşitten oluşan kahvaltılıklarımız ve padişah yemeği olarak bilinen kiraz yaprağı sarması başta olmak üzere tüm eşsiz lezzetlerimizi ön plana çıkartarak bölgemizin cazibe merkezi olması yolunda ciddi ve kararlı adımlar atıyoruz. Malatya’nın güçlü dinamiklerini kendi bölgemizde hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarla gözler önüne seriyoruz. Tüm yatırımlarımızı toplumun farklı kesimleriyle yaptığımız istişare toplantılarımızdan sonra teknik ve bilimsel bir bakış açısıyla uygulamaya özen gösteriyoruz. Bütün yatırımlarımızı bir bütün halinde sürdürüp hem ilçemizin hem de kentimizin büyüme sürecine planlı projelerle ciddi katkılar sunuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda durmak asla yoktur, her yeni güne yeni bir umutla başlayarak hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek yeni yatırımlara yoğunluk veriyoruz. Yarınlarımızın bugünden daha güzel olması için mücadele ediyoruz. Sizlerin de fikir ve önerilerinize her zaman açığız, birlikte projeler üretebiliriz. Yeşilyurt Belediyesinin kapıları ve bizim gönül dünyamız sizlere her daim açıktır” şeklinde konuştu.

Söyleşiye katılan öğrencilerin sorularına da cevap veren Çınar, öğretmenleri ve öğrencileri Yeşilyurt’a davet etti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Şehir Planlama Doktora Öğretmeni Enver Cenan da yaptığı açıklamalardan dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya kayısı başkentinde hasat dönemi başladı 50 bin çiftçinin geçim kaynağı olan kayısının hasadında 40 bin mevsimlik işçi çalışıyor Hasadı yapılan taze Malatya kayısısı, Pazartesi itibariyle Avrupa’da raflarda olacak
YEREL HABERLER Dünya kayısı başkentinde hasat dönemi başladı 50 bin ...
Asma katın zemini çökünce alt kattaki oğlunun üzerine düştü
YEREL HABERLER Asma katın zemini çökünce alt kattaki oğlunun üzerine ...
Asma kattan oğlunun üzerine düştü Düşme anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Asma kattan oğlunun üzerine düştü Düşme anları ...
Gürkan ve Tüfenkci vatandaşlarla bir araya geldi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Malatya genelinde hizmetlerimiz devam ediyor”
YEREL HABERLER Gürkan ve Tüfenkci vatandaşlarla bir araya ...
Malatya Hayvanat Bahçesi ziyarete açıldı Malatya Hayvanat Bahçesi 78 türden bin 250 hayvana ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Malatya Hayvanat Bahçesi ziyarete açıldı Malatya ...
Malatyalı gariban esnaftan İmamoğlu'na kayısı hediyesi Malatyalı esnaftan İmamoğlu’na "gariban" tepkisi İmamoğlu'na kayısı gönderen esnaf İrfan Yılmaz: "Malatyalı garibanın hediyesidir afiyet olsun’’
YEREL HABERLER Malatyalı gariban esnaftan İmamoğlu'na kayısı ...
Malatya TSO ile Yüksekova TSO kardeş oda oldu
YEREL HABERLER Malatya TSO ile Yüksekova TSO kardeş oda oldu
Malatya’da korona virüs vaka sayılarında düşüş sürüyor
YEREL HABERLER Malatya’da korona virüs vaka sayılarında düşüş ...
Tekstil Müzesi, halı dokuma kursuna ev sahipliği yapıyor Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Yeşilyurt tekstil kenti, dokumacılığın merkezidir”
YEREL HABERLER Tekstil Müzesi, halı dokuma kursuna ev sahipliği ...
Milli yüzücü Burcunaz Narin’den madalya sözü
YEREL HABERLER Milli yüzücü Burcunaz Narin’den madalya sözü
Hem hayatı hem işi paylaşıyorlar Aynı yastığa baş koyup aynı işi yapıyorlar
YEREL HABERLER Hem hayatı hem işi paylaşıyorlar Aynı yastığa baş ...
Yeşilçam Sosyal Tesisleri'nde son rötuşlar yapılıyor
YEREL HABERLER Yeşilçam Sosyal Tesisleri'nde son rötuşlar yapılıyor
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Malatya’da 1 milyon 244 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da 1 milyon 244 bin makaron ele geçirildi
Yeşilyurt Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği'ni ağırlayacak
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği'ni ...
Öğrenciler proje finalini Battalgazi’de yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler proje finalini Battalgazi’de yaptı
Malatya'da 1 milyon 244 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 1 milyon 244 bin kaçak makaron ele ...
Milletvekili Kâhtalı'dan Şehit Fevzi Mahallesi’nde inceleme
YEREL HABERLER Milletvekili Kâhtalı'dan Şehit Fevzi Mahallesi’nde ...
Yeni Malatyaspor’un kamp programı belli oldu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’un kamp programı belli oldu
Malatya Büyükşehir’den üniversite adaylarına moral-motivasyon desteği
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den üniversite adaylarına ...
MTÜ’den 'Covid-19 ve Gençlik' söyleşi programı Rektör Karabulut: “Sevdiklerimize sarılabilmenin ne büyük bir nimet olduğunu fark etmemizi sağladı”
YEREL HABERLER MTÜ’den 'Covid-19 ve Gençlik' söyleşi programı Rektör ...
Malatya’da 589 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da 589 kök Hint keneviri ele geçirildi
Otizmde erken eğitim önemli Prof. Dr. Bünyamin Birkan: “Pandemide otistik çocukların eğitimi geri kaldı”
YEREL HABERLER Otizmde erken eğitim önemli Prof. Dr. Bünyamin ...
Malatya’nın yöresel lezzetleri Gastronomi Fuarı'nda tanıtılacak
YEREL HABERLER Malatya’nın yöresel lezzetleri Gastronomi Fuarı'nda ...