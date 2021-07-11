Selahattin Alpay’ın son klipi Akçadağ’da çekildi

Malatyalı ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Selahattin Alpay, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde çektiği ‘Akçadağ’ın düzüne’ isimli klipinin çekimleri tamamlanarak yayına hazır hale geldi.
Akçadağ Belediyesi'nin katkılarıyla ilçenin turizm bölgesi olan Levent Vadisi ve Sultansuyu Harası’nda geçtiğimiz haftalarda çekimleri yapılan klipte Malatyalı Sanatçı Selahattin Alpay, Mustafa Küçük’ün bestelediği ‘Akçadağ’ın düzüne’ isimli eseri seslendirdi.
Vadi ve hara da bir hafta süren çekimlerde ilçenin görülmeye değer alanları gösterilirken, kentin ünlü kayısısı da klipte yer aldı. Çekim ve montajı tamamlanan klipin sonunda Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’a teşekkür edilirken, bugünlerde müzik TV’lerde klipin izleyicilerle buluşacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.