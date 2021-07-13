Malatya'da bayram öncesinde yoğun önlemler

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Malatya’da vatandaşların bayramı huzurlu geçirmesi için gereken önlemler alınıyor.

20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı nedeniyle Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumlara yazı gönderilerek önlemler alınmasının istendiği bildirildi. Valilik açıklamasında, "Kurban Bayramının huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda, Kurban Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır. Eğitim ve Araştırma Hastanesi erişkin acil servisinde ve kadın doğum ile çocuk acil servisinde yeterli sayıda sağlık personeli bulundurulacaktır.Gerektiğinde vatandaşlar ilgili kurumu telefonla arayarak bilgi alıp yardım isteyebilecektir" denildi.

Hayvan pazarında önlem

Bu arada, kurbanlık hayvan satışının yapıldığı Canlı Hayvan Pazarı’nda da önlemler alınarak, vatandaşların kurbanlık hayvanlarını rahat şekilde almaları için tedbirler alındı.

Kurbanlık hayvan alımında sahte para kullanılabileceğinden, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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