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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

İHA

Şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehit aileleri ve gaziler onuruna bir yemek verildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğe, Vali Aydın Baruş ile eşi Nagihan Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Daire Müdürleri, STK Temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. Programda konuşan Vali Aydın Baruş, 15 Temmuz ihaneti ile ilgili, “Biz bir taraftan bölücü terör örgütü ile uğraşırken bundan beş yıl önce sizlerin de çok iyi hatırladığı gibi sıcak bir Temmuz akşamında birilerinin bu ülkenin köprülerinin üzerine çıktığını gördük asker kıyafeti giyinmiş bazı insanların. Bazılarının caddelere tankları çıkardığını gördük. Daha sonraki süreçte göklerden ateş yağdırdıklarını gördük. Bu ateş kimin üzerine yağıyordu, o caddelerde toplanan eli silahsız masum insanların üzerine yağıyordu. Bu teşebbüsü gerçekleştiren hainler ilk önce ülkemizin güvenliği için çok temel kurumlar olan Emniyetimizi, Özel Harekâtımızı, MİT Başkanlığını bombaladılar. TRT’ye girmek istediler, stratejik kurumları ele geçirmek istediler ki milletimizin gözü yılsın. Çok şükür devletimiz güçlü, askerimiz, polisimiz, jandarmamız güçlü ve biz terörle mücadele ediyoruz bir taraftan. Böyle bir ortamda böyle bir ihanet akıllara gelmeyecek bir şeydi. Ama yıllarca sinsice milletimizin hamiyet duygusundan, yardımseverlik duygusundan istifade eden FETÖ terör örgütü hainleri bu ihaneti milletimize yaşattılar. Bu ihanet milletimizin tarih boyunca görmediği bir ihanet. Neden böyle büyük bir ihanet? Bölücü terör örgütüyle mücadele etsin diye, yurdumuzu düşmana karşı savunsun diye milletimizin kendi ellerine teslim ettiği uçakları, helikopterleri, tankları üzerimize sürdüler. Bu manzarayı gören aziz milletimiz, aramızda yakınları bulunan ve hatıralarını minnetle andığımız şehitlerimiz ellerinde hiçbir silah olmadan sokaklara çıktılar. Devletin kurumlarını, bu şehitlerimizin fedakârlığı, gazilerimizin metaneti korudu. Koskoca bir milleti karşısında gören bu hainler mağlup olmak zorunda kaldılar. Bu hain darbe teşebbüsünde şehadete eren ve aralarında yakınlarımızın da bulunduğu Malatyalı kardeşlerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize sağlıklar diliyorum yine ülkemizin dört bir tarafında mücadele ederken 251 kardeşimiz şehit oldu” ifadelerini kullandı.
Program, şehitler için okunan Kur’anı Kerim tilaveti ve edilen dualarla sona erdi.

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