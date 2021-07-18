Yeni Malatyaspor’da ikinci etap kamp çalışması tamamlandı Sarı siyahlılar hazırlık maçında Gaziantep’i farklı yendi

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Abant’ta sürdüren Yeni Malatyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Gaziantep FK ile yaptığı hazırlık maçı ile tamamladı. Karşılaşmayı sarı siyahlılar 51 farklı kazandı.

8 Temmuz’da Bolu’da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor bugün Gaziantep FK ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı Yeni Malatyaspor’umuz Rahman Buğra Çağıran, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş ve Benjamin Tetteh’in 2 golüyle 51 yendi.

Hazırlık maçı ile birlikte ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan sarı siyahlılar, 3 günlük iznin ardından 22 Temmuz Perşembe günü tekrar Bolu’da toplanarak çalışmalarına devam edecek.

Öte yandan Gaziantep FK maçında sakatlanan Yeni Malatyasporlu oyuncu Nuri Fatih Aydın’ın yapılan ilk muayene ve tetkiklerinde ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Aydın’ın 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü açıklandı.

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