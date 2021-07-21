Vali Baruş’tan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Baruş’tan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

İHA

Vali Baruş’tan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla yol kontrol noktaları, karakol, 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerde görevli personelleri ziyaret ederek bayramını kutladı.
Vali Aydın Baruş, bayram namazı sonrası Şehitliği ziyaret ederek, şehit asker ve polislerin kabirlerinde şehitlerin aileleri ile birlikte dua etti. Şehitliğin ardından, Elazığ yolu uygulama noktasını ve Yazıhan Sütlüce mevkiinde bulunan yol denetleyen personelin bayramını kutladı. Kurban Bayramı dolayısıyla oluşabilecek olaylar ve trafik kazalarının önüne geçmek için kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimde sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları denetlenirken, sürücülere araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Baruş’ta yolculuk eden sürücülerin bayramlarını kutlayıp hız limitine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Sanayi Karakolu ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinde görevli kolluk kuvvetlerine hitap eden Vali Baruş, “Sıcak soğuk demeden Malatya’nın huzur ve güvenliği için yapmış olduğunuz görevde sizlere başarılar diliyorum ve Malatya adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu görev anlayışınız bizleri her daim gururlandırıyor. Malatya’mızın güvenliği için 24 saat görev başındasınız. Hepinizden Allah razı olsun. Ailelerinizle birlikte hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.
Ardından 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, görevli personeller ile bayramlaştı. Ziyaret sırasında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Doğanyol ilçesi Poyraz Mahallesindeki yangın ihbarını yakinen takip eden Vali Baruş, gerekli bilgileri yetkililerden alarak yapılan çalışmaları buradan takip etti.
Son olarak Yeşilyurt Hasan Çalık Hastanesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlayan Vali Aydın Baruş, pandemi süreci, aşılama durumu hakkında genel bilgileri İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli’den aldı. Sağlık personeline tatlı ikramında bulunan Vali Baruş, özverili ve fedakârca çalışmalarından ötürü teşekkür etti.
Ziyaretlerde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren hazır bulundu.
Resmi bayramlaşma Hürriyet parkında gerçekleşti
Resmi bayramlaşma töreni Hürriyet Parkında gerçekleştirildi. Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada geçen yıl pandemi dolayısıyla Kurban Bayramında bayramlaşmanın yapılmadığını söyledi.
Gençlere Covid19 aşılarını zamanında yaptırmalarını tavsiye eden Vali Baruş, "Şu anda bu salgını önlemenin yegane yolu aşı gibi görünüyor. Kendilerinin büyüklerinin ve ailelerinin sağlıkları için bir an önce aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Hastanede yatanların yüzde 90'ının aşı olmadığını görüyoruz. Aşının çok önemli bir unsur olduğu burada ortaya çıkıyor. Doğu Anadolu’ya oranla aşılama oranımız iyi iken Batı illerine kıyasla oran olarak aşağıdayız" diye konuştu.
Vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Vali Aydın Baruş, "Bayramların amacı birlik ve beraberliği sağlamak, kırgınlıkları bir kenara atıp yeniden kardeşçesine sarılmak ülkemiz ve kentimiz için önemli" ifadelerinin kullandı.
2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgenarel Selami Arslan, Malatya AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Aladağ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ESOB Başkanı Şevket Keskin, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Şehit ve Gazi Dernekleri temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güder: “Battalgazi’mize modern bir okul daha yapılıyor”
YEREL HABERLER Güder: “Battalgazi’mize modern bir okul daha ...
15 bin mevsimlik işçi bayramı kayısı bahçesinde geçiriyor
YEREL HABERLER 15 bin mevsimlik işçi bayramı kayısı bahçesinde ...
Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede saklanırken yakalandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede ...
Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı
Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede saklanırken yakalandı
YEREL HABERLER Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede ...
Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi
Yeşilyurt’ta da bayram namazı heyecanı yaşandı Çınar: “Bayram, dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta da bayram namazı heyecanı yaşandı Çınar: ...
Acemi kasaplar hastanelik oldu
YEREL HABERLER Acemi kasaplar hastanelik oldu
Güder, bayram namazını Battalgazililerle birlikte kıldı
YEREL HABERLER Güder, bayram namazını Battalgazililerle birlikte ...
Gürkan, Kıbrıs’ta coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Gürkan, Kıbrıs’ta coşkuyla karşılandı
Malatya'da bayram namazında camiler doldu
YEREL HABERLER Malatya'da bayram namazında camiler doldu
Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
YEREL HABERLER Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
Malatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Malatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyareti
Menfeze düşen kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Menfeze düşen kediyi itfaiye kurtardı
Kardeşlerin silahlı kavgasında hurdacıda çalışan şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Kardeşlerin silahlı kavgasında hurdacıda çalışan ...
MHP'li Gören'den bayram mesajı
YEREL HABERLER MHP'li Gören'den bayram mesajı
Uzman çavuşun nikah şahidi komutanı oldu
YEREL HABERLER Uzman çavuşun nikah şahidi komutanı oldu
Yeni Malatyasporlu genç futbolculara milli davet
YEREL HABERLER Yeni Malatyasporlu genç futbolculara milli davet
Kurban Bayramı alışverişinde bunaltan sıcaklık Sıcaktan bunalan vatandaşlar, çeşmelerde serinledi
YEREL HABERLER Kurban Bayramı alışverişinde bunaltan ...
Rektör Kızılay’dan, Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan, Kurban Bayramı mesajı
Başkan Özcan’dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan bayram mesajı
Başkan Güder, kurban bağışında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Güder, kurban bağışında bulundu
Malatya Büyükşehir’e iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesi
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’e iş sağlığı ve güvenliği yönetim ...
Kurban eti tüketiminde dikkat
YEREL HABERLER Kurban eti tüketiminde dikkat