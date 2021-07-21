Vali Baruş’tan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla yol kontrol noktaları, karakol, 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerde görevli personelleri ziyaret ederek bayramını kutladı.

Vali Aydın Baruş, bayram namazı sonrası Şehitliği ziyaret ederek, şehit asker ve polislerin kabirlerinde şehitlerin aileleri ile birlikte dua etti. Şehitliğin ardından, Elazığ yolu uygulama noktasını ve Yazıhan Sütlüce mevkiinde bulunan yol denetleyen personelin bayramını kutladı. Kurban Bayramı dolayısıyla oluşabilecek olaylar ve trafik kazalarının önüne geçmek için kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimde sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları denetlenirken, sürücülere araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Baruş’ta yolculuk eden sürücülerin bayramlarını kutlayıp hız limitine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sanayi Karakolu ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinde görevli kolluk kuvvetlerine hitap eden Vali Baruş, “Sıcak soğuk demeden Malatya’nın huzur ve güvenliği için yapmış olduğunuz görevde sizlere başarılar diliyorum ve Malatya adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu görev anlayışınız bizleri her daim gururlandırıyor. Malatya’mızın güvenliği için 24 saat görev başındasınız. Hepinizden Allah razı olsun. Ailelerinizle birlikte hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, görevli personeller ile bayramlaştı. Ziyaret sırasında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Doğanyol ilçesi Poyraz Mahallesindeki yangın ihbarını yakinen takip eden Vali Baruş, gerekli bilgileri yetkililerden alarak yapılan çalışmaları buradan takip etti.

Son olarak Yeşilyurt Hasan Çalık Hastanesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlayan Vali Aydın Baruş, pandemi süreci, aşılama durumu hakkında genel bilgileri İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli’den aldı. Sağlık personeline tatlı ikramında bulunan Vali Baruş, özverili ve fedakârca çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Ziyaretlerde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren hazır bulundu.

Resmi bayramlaşma Hürriyet parkında gerçekleşti

Resmi bayramlaşma töreni Hürriyet Parkında gerçekleştirildi. Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada geçen yıl pandemi dolayısıyla Kurban Bayramında bayramlaşmanın yapılmadığını söyledi.

Gençlere Covid19 aşılarını zamanında yaptırmalarını tavsiye eden Vali Baruş, "Şu anda bu salgını önlemenin yegane yolu aşı gibi görünüyor. Kendilerinin büyüklerinin ve ailelerinin sağlıkları için bir an önce aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Hastanede yatanların yüzde 90'ının aşı olmadığını görüyoruz. Aşının çok önemli bir unsur olduğu burada ortaya çıkıyor. Doğu Anadolu’ya oranla aşılama oranımız iyi iken Batı illerine kıyasla oran olarak aşağıdayız" diye konuştu.

Vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Vali Aydın Baruş, "Bayramların amacı birlik ve beraberliği sağlamak, kırgınlıkları bir kenara atıp yeniden kardeşçesine sarılmak ülkemiz ve kentimiz için önemli" ifadelerinin kullandı.

2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgenarel Selami Arslan, Malatya AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Aladağ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ESOB Başkanı Şevket Keskin, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Şehit ve Gazi Dernekleri temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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