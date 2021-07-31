Malatya'da 189 bin kaçak makaron ele geçirildi

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MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince 189 bin 600 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 189 bin 600 bandrolsüz boş makaron ve 4 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi. Kaçak ürünlere el koyan polis, 3 kişiyi de gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-31 16:55:29



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