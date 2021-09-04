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Yeşilyurt Çocuk Şenliği, renkli anlara sahne oldu Çınar: “Bütün çocuklarımız değerli ve özeldir”

İHA

Yeşilyurt Çocuk Şenliği, renkli anlara sahne oldu Çınar: “Bütün çocuklarımız değerli ve özeldir”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi’nin pandemi süreci ve doğal afetlerin psikolojik ortamından çocukları uzak tutmak amacıyla başlattığı Yeşilyurt Çocuk Şenliği, İlyas Mahallesi çocuklarıyla buluştu. Renkli ve keyif dolu anların yaşandığı etkinliklere büyük ilgi gösteren çocuklar, doyasıya eğlendi.
Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından İlyas Mahallesi Hacı Sucu Parkı’nda düzenlenen Yeşilyurt Çocuk Şenliğine, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, mahalle sakinleri ve çok sayıda çocuk katıldı.
Çocuklarla bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u fiziksel, sosyal, sportif, eğitim ve kültürel yatırımlarla geliştirirken, geleceği inşa edecek olan çocukları ve gençleri asla ihmal etmediklerini söyledi.
Şenliklere katılan çocukların yaşadığı mutluluğun paha biçilmez olduğunu dile getiren Çınar, “Yeşilyurt Çocuk Şenliğimizi ilçemizin bütün bölgelerindeki çocuklarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. İlkini Rabia Parkında düzenlediğimiz ardından Gözene mahallemizdeki çocuklarla bir araya gelmemize vesile olan şenliğimizi bu kez İlyas ve bu bölgedeki diğer mahallelerimizin çocuklarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecekte ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi yönetecek olan çok değerli evlatlarımız için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Onların mutlu, huzurlu ve güzel bir şekilde hayata bakmaları, kendilerini en güzel şekilde yetiştirmeleri için bu tür etkinliklere ayrı bir önem veriyoruz. Son dönemlerde pandemi ve doğal afetler gibi toplumsal ve insan psikolojisini olumsuz etkileyen ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu süreçten özellikle çocuklarımızın en az seviyede etkilenmesi, zihinsel ve fiziksel anlamda sıkıntıya girmemeleri, hayata daha umutla ve güvenle bakmalarını sağlamak adına bu tür sosyal sorumluluk projelerimize ağırlık veriyoruz. Çocuklarımızın hepsi bizim için değerli ve özeldir. Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde çocuklarımıza moral aşılamaya çalışıyoruz. Onların gözlerindeki parıltıyı ve umut saçan gülüşlerini kalıcı hale getirmek içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yeşilyurt’un bütün çocuklarının mutlu olması için çalışıyoruz. Her bir evladımızın mutluluğu, huzuru ve neşesi bizim için önemlidir. Yeter ki çocuklarımız gülsün ve mutlu olsun, biz ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam ederiz. İlyas mahallemizde ki şenliğimize yoğun ilgi gösteren çocuklarımızın heyecanı ve coşkusu her şeyden kıymetlidir. Çocuklarımız ve gençlerimize sahip çıkmaya sonuna kadar devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Çocuk Şenliğinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “ Kentimizde bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılıyor olmasından çok büyük memnuniyet duymaktayız. Son yıllarda pandemi ve doğal afetlerden dolayı zor bir dönemden geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde alınan tedbirlerle ülkemiz aşılama oranında dünyada ses getiren bir ülke konumuna ulaşmıştır. Bu tedbirler neticesinde 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitim dönemine başlayacağız. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine güzel bir eğitim dönemi temenni ediyorum. Çocuklarımızın iyi bir eğitim sürecinden geçmesi noktasında kentimizde ciddi hizmetler yapıyoruz. Şu anda mevcut okullara ilaveten inşaatı devam eden 71 okulumuz var. Kamu ve kurumlarımız ile yerel yönetimlerimizin büyük gayretleriyle çocuklarımız güzel, temiz ve kaliteli mekanlarda eğitimlerini alacaklar. Herşey çocuklarımız ve gençlerimiz için” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından gerçekleşen Yeşilyurt Çocuk Şenliği’nde genç müzisyenler Talha Kesirik, Melek Yıldız ve Ersin Can tarafından seslendirilen hareketli şarkılarla eğlenen çocuklar, yumurta taşıma, ip çekme, balon patlatma, balonla bardak ve yumurta taşımı yarışmalarında keyifli anlar yaşadılar.
Birbirinden eğlenceli ve öğretici yarışmalarda çocuklar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Şenlikler boyunca devam eden yarışmalarda renkli görüntüler kaydedildi. Dereceye giren çocuklara özel hediyeler takdim edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Mehmet Ali Karataş tarafından sahnelenen Barış Manço ve Keloğlan ile müzik eşliğindeki animasyon gösterilerinde keyifli anlar yaşayan çocuklara Yeşilyurt Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Gönüllerince eğlenip güzel anlar yaşayan çocuklar, düzenlenen aktivitelerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ettiler.

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