Çınar, Anadolu İrfanı Seminerleri açılış programına katıldı Çınar: “Anadolu’nun irfanı ve kültürünü geleceğe taşımak için çalışıyoruz”

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve MemurSen Malatya Şube Başkanlığı işbirliğiyle hazırlanan "Değerlerimiz Kimliğimiz" projesi kapsamında düzenlenen "Anadolu İrfanı" seminerlerinin açılış programı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Kent Konseyinde başlayan ‘Anadolu İrfanı’ Seminerlerinin açılış programına katılan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Binlerce yıllık kadim bir medeniyete ve kültüre sahip Anadolu’nun irfanını, anlayışını ve hoşgörüsünü bugünden geleceğe taşımak hepimizin temel vazifesidir” şeklinde konuştu.



Seminer kapsamında, 6 ile 18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ‘ Fen ve Doğa Etkileri’, ‘ Anadolu Masalları’, ‘ Planlı Ders Çalışma Zaman Yönetimi’, ‘ Kültürel Yapımız Geçmişte Nasıldı? Şimdi Nasıl? Gelecekte Nasıl’ ve ‘Çocuk Gelişiminde Ailenin Önemi’ konu başlıkları altında eğitim programları düzenleniyor.

Yeşilyurt Kent Konseyindeki açılış programına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Anadolu’nun değerleri, irfanı ve tüm zenginliklerini bugünden geleceğe taşımak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

"Değerlerimiz Kimliğimiz" projesi kapsamında düzenlenen "Anadolu İrfanı" seminerlerinin düzenlenmesinde katkılarını esirgemeyen Yeşilyurt Kent Konseyi ve MemurSen Malatya Şube Başkanlığı ile farklı konu başlıklarında eğitim çalışmaları düzenleyen eğitimcilere teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Havası, doğası, verimli toprakları, zengin kültürü, coğrafi yapısı ve stratejik konumu itibariyle her daim göz önünde olan Anadolu’muzun bu kadim ve kültürel değerlerini hep birlikte muhafaza etmek, korumak ve geleceğe taşımak hepimizin temel görevleri arasındadır. Atalarımız, dedelerimiz ve ecdadımızda göz dolduran zenginliklere sahip olması nedeniyle sürekli ele geçirilmek istenen, üzerinde planlar yapılan Anadolu topraklarına sahip çıkmak içinde tarihler boyunca yedi düvele karşı hep mücadele vermiştir. Ecdadımızın büyük emekler vererek bize emanet ettiği Anadolu’muza ve değerlerimize sımsıkı bağlı kalmak bizi daha güçlü yarınlara taşıyacaktır. Çünkü bu toprakların mayasında ilim var, irfan var, kültür var, tüm dini ve etnik kökenlere saygı var, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları vardır. Tüm dünyanın dikkatini cezbeden farklı güzelliklere sahip Anadolu’nun o var olan güçlü potansiyelinin üzerinde yaşadığımız için de Allah’a ne kadar hamd etsek azdır. Keşfedilmesi gereken nice güzelliklere sahip bu eşsiz topraklarda yaşadığımız için hepimiz açıkçası çok şanslıyız. Türkiye’nin neresine gidersen gidin Anadolu medeniyetinin bir güzelliğini görür ve yaşarsınız. Birçok medeniyet burada yaşadığı için onlara ait farklı kültürler de bölgeye yerleşmiştir. Aile yaşantılarından giyim tercihlerine, bina şekillerinden gündelik hayata, mimaride sanatta kültürde, edebiyatta ve müzik gibi alanlarda farklı standartlar yerleşmiştir. Dini, dili ve etnik kökeni farklı olsa da insanlar aynı coğrafyanın havasını soluduğu için birbirine benzeyen kültürel hayat içinde, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamını sürdürmüştür” dedi.

"Anadolu İrfanı" seminerlerinin temel gayesinin Anadolu kültürü ve medeniyetini bugünden geleceğe taşımak olduğunu vurgulayan Çınar, “ Yeşilyurt Kent Konseyinde başlayan seminerlerimizde, geleneklerimiz, göreneklerimiz ve kültürümüzün yanı sıra medeniyetimizin temelini teşkil eden aile kavramının, saygı ve sevginin, aile ilişkilerinin daha da sağlamlaşması, özelliklerde gençlerimizin bu kültür üzerinden hayatlarına yön vermelerini destekleyecek programlar düzenlenecektir. Alanında deneyimli uzman eğitmenlerin gözetiminde aile fertleri ve çocukların katılacağı güzel ve faydalı bir eğitim projesini hemşerilerimizle buluşturmuş oluyoruz. Burada başlatmış olduğumuz seminerlerimizi ilçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz Yeşilkonaklarımız, Gençlik Merkezlerimiz ve Eğitim Merkezlerimizde sürdüreceğiz. Amacımız; bizi biz yapan kültürel değerlerimizi, temelinde iyi niyet, samimiyet ve hoşgörüyü barından aile ve insan ilişkilerini gençlerimize aşılamak ve geleceğe taşımaktır. Çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi kültürel yozlaşmadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta kültürel hayatımızın daha dinamik ve daha güçlü olması yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Tabii ki bu çalışmalarımız irfandan yoksun düşünülemez. Çünkü bir kültürü ayakta tutacak yegâne güç; gelenekleri, görenekleri ve geçmişten gelen kadim değerleridir. İnsanlık medeniyetinin en kadim değerleriyle harmanlanmış Anadolu’muzun her biri ayrı bir değer ve anlam taşıyan bu zenginliklerini daha da güçlendirerek geleceğe taşımak içinde her alanda kendini yetiştiren ve bilinçli bir nesile ihtiyaç vardır. İrfandan yoksun bir kültür ise asla düşünülemez. Kültürümüzü, medeniyetimizi ve bizi biz yapan kadim değerlerimizi geleceğe aktarılması, nesilden nesile taşınması bu seminerlerin temel hedefidir. Kültürümüzün yaşatılması bakımından birbirinden önemli konu başlıkları altında düzenlenecek seminerlerin hayata geçmesinde katkılarını esirgemeyen Yeşilyurt Kent Konseyimize, MemurSen Şube Başkanlığımıza, öğretmenlerimize ve çalışmalarımıza katılacak tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasından sonra seminer kapsamındaki ilk ders programını takip eden Çınar, hazırladıkları sunumları ve görsel çalışmalarını katılımcılarla paylaşan öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti.

