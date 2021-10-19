Arguvan’da Muhtarlar Günü kutlaması

19 Ekim Muhtarlar Günü, Malatya’nın Arguvan ilçesinde de düzenlenen törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği nedeniyle Nazım Hikmet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtına muhtarlar adına Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirildi. Program sonrası yemek ikramı yapıldı.

Programa İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle İlçe Kaymakamı Ülkü, yaptığı yazılı açıklamada, muhtarlık mesleğinin önemine temas etti. Ülkü, “ Devletimizin tüm kurum ve Türk kamu yönetiminin ve demokrasinin mihenk taşlarından biri ve köklü bir geçmişe sahip olan muhtarlarımız devletimiz ile vatandaşlarımız arasında önemli bir köprü işlevi görmektedir” ifadelerine yer verdi

Ülkü, devletin tüm kurum ve makamlarıyla muhtarlık müessesesine önem verdiğine vurgu yaparak, muhtarların da bunun bilincinde olarak devleti ve vatandaşı temsil ile mahalle işlerini takip noktalarında üzerlerine düşen bu görevi titizlikle yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

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