Başkan Gürkan, İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “İtfaiye teşkilatı her zaman fedakarca çalışıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan, İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “İtfaiye teşkilatı her zaman fedakarca çalışıyor”

İHA

Başkan Gürkan, İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “İtfaiye teşkilatı her zaman fedakarca çalışıyor”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, itfaiye ekipleriyle bir araya geldi. Gürkan, ziyaret sırasında itfaiye çalışanlarıyla hem sohbet etti hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret ederek itfaiye personelleriyle bir araya geldi. Başkan Gürkan ziyarette, geçtiğimiz günlerde Bursa’da göreve giderken kaza geçirerek şehit olan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye erlerine taziye vermek için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu. Başkan Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine de başsağlığı diledi. Başkan Gürkan ve İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri şehit olan 4 itfaiye eri için saygı duruşunda bulunarak, dualar etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “İtfaiyeci arkadaşlarımızın bir birleriyle hangi şehirde olursa olsun dayanışma içerisinde olması o kurumun kurumsallaştığının en temel göstergesidir. Malatya Büyükşehir Belediyemiz itfaiyesinin kendi meslektaşlarına göstermiş oldukları bu özveriden dolayı tebrik ediyor ve hepinize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Görevinizde de başarılar diliyorum. Sizlerin görev yaparken ne kadar fedakar ne kadar özverili çalıştığınızı biliyorum. Şimdiye kadar Malatya İtfaiye teşkilatımızla gerek Malatya merkezde, kırsal kesimlerde oluşan herhangi bir deprem, sel, trafik kazası, yangın ve benzeri işlerle itfaiye teşkilatımız başarıyla çıkmıştır. Sizleri tebrik ediyor, görevinizde başarılar diliyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, “Teşkilatım adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Araç, gereç ve personellerimizin gençleşmesi noktasına bazı çalışmalar yaptınız. Önümüzdeki Mart ayı içerisinde 5 yeni araç daha gelecek. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olan bir kuruluşuz. Biz burada itfaiye teşkilatı olarak bir aileyiz” sözlerine yer verdi.
Daha sonra itfaiye teşkilatı ekibiyle yemek yiyen Başkan Gürkan, itfaiye teşkilatında çalışan ve emekliliğe ayrılan 2 itfaiyeciye, 3 birim adına amirlerine ve alanlarında başarı gösteren itfaiyecilere teşekkür plaketi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gıda destek projesinden faydalanan üniversite öğrencileri memnun
YEREL HABERLER Gıda destek projesinden faydalanan üniversite ...
Kaymakam Türkoğlu, karlı yolları açma çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Türkoğlu, karlı yolları açma çalışmalarını ...
Köpek saldırısına uğrayan çocuk hafif yaralandı
YEREL HABERLER Köpek saldırısına uğrayan çocuk hafif yaralandı
Battalgazi’de can dostlar için 19 yeni besleme noktası
YEREL HABERLER Battalgazi’de can dostlar için 19 yeni besleme ...
Malatya Necatibey Ortaokulu 3’te 3 yaptı
YEREL HABERLER Malatya Necatibey Ortaokulu 3’te 3 yaptı
Malatya yağan karla beyaza büründü
YEREL HABERLER Malatya yağan karla beyaza büründü
Raylardan geçmek isteyen hafif ticari araca yük treni çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Raylardan geçmek isteyen hafif ticari araca yük treni ...
Malatya’da yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı
Malatya'da deneme sınavları tanıtım programı düzenlendi
YEREL HABERLER Malatya'da deneme sınavları tanıtım programı ...
Ak Parti'de danışma meclisi toplantısı yapıldı Gürkan, “ Ak Parti başarısını katlaya katlaya devam etti”
YEREL HABERLER Ak Parti'de danışma meclisi toplantısı ...
İş yerine kumar baskını
YEREL HABERLER İş yerine kumar baskını
18 yaşındaki genç kız intihara teşebbüs etti
YEREL HABERLER 18 yaşındaki genç kız intihara teşebbüs etti
Okullararası Basketbol Şampiyonası çekişmeli geçti
YEREL HABERLER Okullararası Basketbol Şampiyonası çekişmeli geçti
Battalgazi farkındalık programı Başkan Güder: “Her daim sizin gören gözünüz, duyan kulağınız olacağız”
YEREL HABERLER Battalgazi farkındalık programı Başkan Güder: “Her ...
Şüpheli şahıslar polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Şüpheli şahıslar polisten kaçamadı
İnönü Üniversitesi’nde bilimsel dergi sayısı 8’e yükseldi
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde bilimsel dergi sayısı 8’e ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının ...
Gabriel Margarit: "Süper Lig'de tutmak için her şeyi yapacağız"
YEREL HABERLER Gabriel Margarit: "Süper Lig'de tutmak için her şeyi ...
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
Maestro: "Gerçekten iyi oynadık ve iyi olan taraftık"
YEREL HABERLER Maestro: "Gerçekten iyi oynadık ve iyi olan taraftık"
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Göztepe: 1-2
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Göztepe: 1-2
Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Göztepe (EK ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Göztepe (EK ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.