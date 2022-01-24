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Başkan Güder: "Güçlü bir devlete ve lidere sahibiz"

İHA

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, lideri de güçlü bir liderdir. 24 Ocak depreminin ardından güçlü devletin neler yapabileceğini hep birlikte müşahede ettik" dedi.

Başkan Güder: "Güçlü bir devlete ve lidere sahibiz"

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, lideri de güçlü bir liderdir. 24 Ocak depreminin ardından güçlü devletin neler yapabileceğini hep birlikte müşahede ettik” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte 24 Ocak depreminin 2.yıldönümünde depremde evleri ağır hasar gören aileler için Eskimalatya Yatılı Bölge Ortaokulu’nun yan kısmında yaptırılan konutlarda oturan aileleri ziyaret etti.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışına rağmen 24 Ocak depreminin yıldönümünde, Battalgazi’de ki depremzede aileleri unutmadı. Başkan Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürü Mustafa Türker ve mahalle muhtarlarıyla birlikte 24 Ocak depreminde evleri ağır hasar gören aileler için Eskimalatya YIBO’da yapılan konutlarda oturan Fatma Taştan, Mukaddes Taştan ve Muazzez Akbaş’ı evlerinde ziyaret etti. 24 Ocak’ta devletin şefkatli elinin milletle buluştuğuna dikkat çeken Başkan Güder ve Milletvekili Çalık, depremin yaralarını birlik ve beraberlik içinde kısa süre içinde sardıklarına vurgu yaptı. Depremzede ailelerinin yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Güder ve Milletvekili Çalık, "Devlet her zaman milletinin yanındadır" dedi.

Depremzede aileleri evlerinde memnun
Yapılan deprem konutlarından memnuniyetlerini dile getiren depremzede aileleri, şunları söyledi: “Kıyamet gibi bir günün ardından evlerimiz ağır hasar gördü. Devletimiz hemen bize kucak açtı. Bizlere ev yaptılar. Evlerimiz çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Evlerimiz ısınıyor. Faturalarımız az geliyor. Devletimiz olmasaydı ne yapacaktık. Bir ömür çalışsak böyle güzel bir ev yaptıramazdık. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Allah uzun ömürler versin. Böyle bir ev sahibi olacağımız hiç aklımıza gelmezdi. Evlerimiz ideal oldu. Çok memnunuz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımıza güç ve kuvvet versin. Biz sizlerden razıyız” dediler.

Muhtar Sayın: "Vatandaşlarımızın mağduriyeti giderildi"
Depremzede ailelerinin Devletin imkanları sayesinde sıcak bir ortamda hayatlarını sürdürdüklerini ifade eden Alacakapı mahalle muhtarı Nafiz Sayın, “24 Ocak depreminde en çok hasar gören ilçeyiz. O süreçte evleri hasar gören vatandaşlarımızın yaralarını birlik içerisinde sardık. Devletimizin imkanları sayesinde vatandaşlarımızın mağduriyetleri kısa süre içerisinde giderildi. Devletimizin imkanları sayesinde ailelerimiz sıcak evlerinde yaşamlarını sürüyorlar. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rabbim inşallah böyle bir deprem daha yaşatmasın” şeklinde konuştu.
Depremin yaralarını birlik ve beraberlik içinde sardıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün 24 Ocak depreminin yıl dönümünde Milletvekilimiz ve muhtarlarımızla birlikte YIBO bölgesindeki aileleri ziyaret ederek, çaylarını içtik. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, lideri de güçlü bir liderdir. Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir ifadesi var; ‘kimse ne aç kalacak, ne açıkta kalacak’ diye. Evleri ağır hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için konutların yapımına başlandı ve kısa süre içerisinde ailelerimize teslim edildi. Ailelerin memnuniyeti bizleri de sevindirdi. Ailelerimiz sıcak yuvalarında huzur içerisinde oturuyorlar. Bir hayır dualarını bizlerden eksik etmiyorlar. 24 Ocak depreminin ardından güçlü devletin neler yapabileceğini hep birlikte müşahede ettik. Ülkemiz yangınlarla, depremlerle, sel felaketleriyle karşı karşıya kalmasına rağmen güçlü devletimiz hemen gerekenleri yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Rabbim bir daha böyle bir felaket milletimize yaşatmasın. Rabbim tüm vatandaşlarımıza güle güle huzurla oturmayı nasip eylesin. Vatandaşlarımız evlerinden memnun. Bu bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bizler vatandaşlarımızın her daim emrindeyiz. Bizler sizlere hizmet etmek için bu görevlerdeyiz. Sizlerin memnuniyeti bizlerin memnuniyetidir.”

Milletvekili Çalık: "Malatya’da 7 bin civarında konut yapıldı"
24 Ocak depreminin ardından Malatya’ya 7 bin civarında konutun yapıldığını aktaran AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Depremin üzerinden iki yıl geçti. İki yıl içinde devletimizin tüm organları Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla depremin yaralarını sarmak için mücadeleye başladık. Bu çalışmalar kapsamında yaraları sarılmış ailelerimizin yanındayız. Malatya’mızda toplamda 3,5 milyarlık yatırım yapıldı. Bu yatırım sadece deprem sonrası vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yapılmıştır. Toplamda 7 bin civarında evlerimiz yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Şuana kadar 3 bin 500 konut hak sahiplerine teslim edilmiştir. Kırsalda da bin 214 adet konutun yapımı başladı. Bunlardan 690 konutumu vatandaşımıza teslim edildi. Malatya’mızın durumu değerlendirildiğinde çok önemli kentsel dönüşümleri Malatya’mıza kazandırdık. Battalgazi’mizde Şehit Fevzi Mahallesi başta olmak üzere Pütürge’de Doğanyol’da Yeşilyurt’ta kentsel dönüşüm işlemlerimizi hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. İnşallah tüm vatandaşlarımıza ve mahallelerimize örnek çalışmalar olacak. Bugün belediye başkanımız ve muhtarlarımızla birlikte Eskimalatya’da YIBO bölgesindeyiz. 24 Ocak’ta evlerin ağır hasarlarına şahitlik ettik. Vatandaşlarımızın ifadesiyle evlerinin yıkılıp yeniden yapılması hayaldi. Vatandaşlarımız imkansız gördüklerini evlerin şuan içerisinde oturuyorlar. Hepsi evlerinden memnun. Buraya bir cami ve okul sözümüz vardı. Onların inşaatları devam ediyor. Halkımıza ağız tadıyla evlerinde oturmalarını yüce Allah’tan diliyorum. Rabbim böyle felaketleri bir daha yaşatmasın. Malatya’mızda çok ciddi kar var. Belediyelerimiz karla mücadele çalışmalarını sürdürürken bizlerde bugün depremzede vatandaşlarımızın yeni evlerinde ziyaret etmek istedik. Bir kez daha Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızın ağız tadıyla, huzurla oturmasını diliyorum”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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