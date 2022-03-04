Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Adana Demirspor’un sol kanattan kullandığı korner atışında arka direkte Samet’in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

22. dakikada ceza alanının dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bolotelli’nin vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

24. dakikada sol kanattan Mounir’in kullandığı köşe atışında topa yükselen Nshimirimana’nın kafa vuruşunda kaleci Muric meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

32. dakikada Adana Demirspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bolotelli’nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

34. dakikada sol kanattan Stambouli’nin ortasında ceza sahası içinde Bolotelli’nin sağ ayağıyla vurduğu topu kaleci Ertaç son anda engelledi.

38. dakikada orta alanda topu alan Mounir’in ortasında kale önünde Nshimirimana’nın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.

42. dakikada sağ çaprazda topu kapan Dicko, kaleci Muric’in öne çıktığını görünce uzaktan kaleyi denedi, top üstten dışarı gitti.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Zeffane xx, Haddadi xx, Campi xx, Karim Hafez xx, Mustafa xx, Nshimirimana xx, Azubuike xx, Rahman Buğra xx, Chouiar xx, Dicko xx

Yedekler: Ahmet Eyüp, Awuku, Barış, Erşan, Muhammed, Atakan, Mert Miraç, H. Osman, Tetteh

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet xx, Tayyip xx, Kaan xx, Gökhan xx, Stambouli xx, Yunus xx, Bjarnason xx, Vargas xx, Balotelli xx

Yedekler: Ferhat, Alper, Deli, J. Rassoul, Sinan, Belhanda, Akintola, Ersun, Damjan, okovi, Assombalonga

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

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