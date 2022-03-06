İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Atatürk Caddesi üzeri Anıt Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B.S. idaresindeki 44 BV 580 plakalı Hyundai marka otomobil ile B.G. yönetimindeki 80 FN 083 plakalı Ford marka araç kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada Hyundai marka araç sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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