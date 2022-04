Bakan Kurum: ’’Birileri bu eser siyasetinden son derece rahatsız oluyor” “81 ilimiz, 922 ilçemizin hemen hemen yarısında, yaklaşık 70 milyon metrekare büyüklüğünde 443 millet bahçesi sayısına ulaştık” 443. Millet Bahçesinin temeli Malatya’da atıldı

Türkiye’nin 443. Millet Bahçesi’nin temeli Malatya’da düzenlenen törenle atıldı. Törene katılan temeli atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiyenin hemen hemen yarısında 70 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesinin yapıldığını hatırlatarak, ’’Birileri bu eser siyasetinden son derce rahatsız oluyor’’ dedi.

Bir dizi ziyaret için Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 100. Yıl Millet Parkı’nın temel atma törenine katıldı. Türkiye’nin 443. Millet Bahçesi’nin temelini attıklarını belirten Kurum, ''81 ilimizin tamamında, 922 ilçemizin ise hemen hemen yarısında, yaklaşık 70 milyon metrekare büyüklüğünde 443 millet bahçesi sayısına ulaştık. Bunlardan 127’sini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. Diğer millet bahçelerimizin yapım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Bakan Kurum, millet bahçelerinin Cumhurbaşkanının belirlediği yeşil kalkınma hedefi yolunda büyük eserler olduğunu belirterek, “Şehrimize sunduğumuz 4 millet bahçesinin ardından, şimdi de 100. Yıl Parkı Millet Bahçemizin ilk fidanlarını, Malatya’nın toprağıyla buluşturuyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirlediği yeşil kalkınma hedefi yolunda çok büyük bir adım olacak bu özel eserimiz; ülkemiz, milletimiz, gençlerimiz ve çocuklarımız için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Çevre Şehircilik ve Bakanlığı olarak son 4 yılda Malatya’ya 12 milyar liralık dev yatırımlar kazandırdıklarını ifade eden Bakan Kurum, “Malatyamıza sadece çevre ve şehircilik alanında; 12 milyar liralık dev yatırımlar kazandırdık. Bakanlık olarak; sadece son 4 yılda Malatya’ya 5 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Birinci gündemimiz hep kentsel dönüşüm oldu. Çünkü gün geçmiyor ki Malatya’mız da bir sarsıntı haberi duymamış olalım. 2020 yılında, Elazığ merkezli depremden sonra Malatyamıza koştuk. Battalgazi, Pütürge, Doğanyol ve Kalemizde kardeşlerimizin yaralarını sarmak için seferber olduk, canla başla çalıştık. Depremden sonra, süratle, 7 bin 7 konutumuzun inşasına başladık. Hamdolsun şu ana kadar 4.387’sini teslim ettik. Kalanları da önümüzdeki aylarda sizlere teslim edeceğiz. Dönüşümün en büyük destekçisi TOKİ’mizle; bugüne kadar yaklaşık 5.5 milyar lira yatırım değeriyle 14.600 konut ve sosyal donatıyı sizlere sunduk. Tabi Malatyalı dar gelirli kardeşlerimizi, engelli kardeşlerimizi, şehit ve gazi yakınlarımızı ev sahibi yapmak için; Malatya Merkez, Yazıhan ve Kale’de toplam 709 sosyal konutumuzu da inşa ediyoruz. Yeşilyurt Özal, Bindal, Topsöğüt Mahallelerimizde, 3600 dönüm arazide, 350 parseli ve yaklaşık 600 kardeşimizi ilgilendiren yıllardır süregelen bir sorun vardı. Vekillerimiz, başkanımız bize ilettiler. Hemen arkadaşlarımıza talimat verdik. Biz de mülkiyet sorunlarını çözdük, vatandaşlarımıza tapularını teslim etmeye başladık ve etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya’yı altyapı ve yeşil kalkınma hedefine uygun bir şekilde yeniden şekillendireceklerine değinen Kurum, “Malatya’nın altyapısını da yeşil kalkınma hedefimize uygun şekilde yeniden şekillendiriyoruz. İller Bankamızla, şehrin her yerinde yaklaşık 3 milyar lira yatırım tutarıyla tam 170 altyapı, üstyapı, içme suyu, güneş enerjisi santrali, atıksu arıtma tesisi, sokak güzelleştirme ve belediye hizmet binası projelerini alnımızın akıyla tamamladık. Şu anda sahada 65 milyon liralık 8 projemizi olanca hızımızla sürdürüyoruz, yeni yatırımlar üzerinde de çalışıyoruz. Yine bisiklet yolu, yeşil yürüyüş yolu, çevre dostu sokak, temizlik araçları gibi yardımlar kapsamında tam 105 milyon lira finansal desteği Güzel Malatya’mızın hizmetine sunduk” diye konuştu.

81 ilde 922 ilçede 70 milyon metrekare büyüklüğünde 443 millet bahçesi yapıldığını vurgulayan Kurum, “Çevre ve doğa hassasiyetimizin en muazzam örneği, hiç şüphesiz dünyada eşi benzeri görülmemiş büyüklük ve sayıya ulaştığımız millet bahçelerimizdir. 81 ilimizde; yıllarca milletimizden esirgenmiş olan şehirlerimizin en değerli yerlerini, millet bahçeleri yaparak bu aziz milletin hizmetine sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu anlamda yeri geldi konut ve ticaret imarlı alanları dahi iptal edip yeşil alanlara kattık, millet bahçelerimize dâhil ettik, ediyoruz. 81 ilimizin tamamında, 922 ilçemizin ise hemen hemen yarısında, yaklaşık 70 milyon metrekare büyüklüğünde 443 millet bahçesi sayısına ulaştık. Bunlardan 127’sini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. Diğer millet bahçelerimizin yapım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz, Malatya’mızda da, toplam 8 millet bahçesi projemiz vardı. Bunlardan dördünü; Çöşnük Beydağı, Sümer Park 1.Etap, Tecde Mahallesi ve Malatyasporumuzun zaferlerinin şahidi eski stadımızın yerinde yaptık. Malatya Doğanşehir Vahap Küçük ve Beylerderesi Millet Bahçelerimizin yapımlarına süratle devam ediyoruz. Şimdi müjdemizi buradan verelim. Eski stad yerinde 44 bin metrekarelik ikinci etabın ve Yeşilyurt Millet Bahçe’mizin de çok yakında yapımlarına başlıyoruz” dedi.

Temeli atılan millet bahçesi hakkında bilgi veren Kurum, “Bugün, yapımına başlayacağımız 300 bin metrekare büyüklüğündeki Malatya 100. Yıl Parkı Millet Bahçemizde; biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, açık hava sergi alanı, meyve bahçeleri, çok amaçlı etkinlik çayırı, bisiklet ve yürüyüş yolları yer alacak. İnşallah bu millet bahçemizde tüm Malatyalı kardeşlerimiz; masmavi gökyüzünün altında, yemyeşil ağaçların, mis kokulu çiçeklerin içerisinde, kuşların cıvıltısı eşliğinde vakit geçirecek, dinlenecek, nefes alacak. Malatya’mızdaki on binlerce kardeşimizin yürüme mesafesinde olan bu millet bahçemiz, ülkemiz ve milletimiz için, Malatya’nın güzel insanları için, gül yüzlü çocukları için, engelli kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

İktidar oldukları süre içerisinde Malatya’ya yeni eserler kazandırdıklarını ve kazandırılan eserlerden rahatsızlık duyanların olduğunu da belirten Kurum, “Biz bugüne kadar tüm şehirlerimize, bu güzel şehre, Malatya’mıza sürekli yeni eserler, hizmetler, yatırımlar kazandırırken, birileri bu eser siyasetinden son derece rahatsız oluyorlar. Türkiye’nin yeni yatırımlarla, yeni projelerle, yeni eserler ve hizmetlerle büyümesini, gelişmesini, bu milletin refah içerisinde yaşamasını yabancıların istememesini elbette anlarız. Ancak bu ülkenin ekmeğini yiyenlerin, suyunu içenlerin, tüm imkânlarından istifade edenlerin; bu milletin değerleriyle barışamamasını asla kabullenemeyiz. Bunların milletin değerleriyle mesafeleri var, dertleri var. O yüzden aziz milletimiz bunlara yüz vermiyor, iktidar vermiyor, devlet yönetimini teslim etmiyor. Çünkü bunlarda yönetecek iradeyi, basireti, feraseti görmüyor. Millete hizmet etmesini bilmeyenler, pusuladan anlamayan kaptana benzer. Her ikisinde de karaya oturma tehlikesi kaçınılmazdır” diye konuştu.

