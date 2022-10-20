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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor penaltılarda turladı

DHA

Yeni Malatyaspor penaltılarda turladı


Yeni Malatyaspor Ağrı 1970 Spor: 5-4Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)STAT: Yeni Malatya 
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Osman Akarsu, Yusuf Susuz      
YENİ MALATYASPOR: Ahmet Erşan, Arda, Burak Kavlak, Gameli (Dk.61 Jospin), Hüseyin (Dk.68 Doğukan), Atakan (Dk. Barış), Mert, Rahman (Dk.45 Ogün), Cengizhan (Dk.76 Aly Malle), Yakup (Dk.98 Enes)
AĞRI 1970 SPOR: Göktan Yasin (Dk.69 Anıl), Ahmet Emre, Adem, Kıraç (Dk.106 Kuban), Muhammed, Burak (Dk.69 Emre), Muhammet Gündak (Dk.58 Taner), Mahsun, Murat, Ahmet Kutlu (Dk.58 Muhammet Furkan)
GOLLER: Dk.16 Yakup, Dk.80 Mert Miraç, Dk.89 Adem (KK) (Yeni Malatyaspor) Dk.53 Ahmet Kutlu, Dk.67 Furkan, Dk.74 Murat Torun (Ağrı 1970 Spor)
SARI KARTLAR: Burak, Gameli, Yakup, Okan (Yeni Malatyaspor) Muhammed Emin, Adem, Ahmet, Anıl, Mahsun (Ağrı 1970 Spor)Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle tamamlanan ve penaltı atışlarına kalan mücadelede Ağrı 1970 Spor'u 5-4 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.16'ncı dakikada ceza sahası içerisinde Awuku'nun yere düşürülmesi sonucu hakem Gürcan Haspova penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Yakup, topu filelere gönderdi: 1-0.
41'inci dakikada sol kanattan açılan ortaya yükselen Murat Torun'un vuruşunda top az farkla auta çıktı. 
44'üncü dakikada sağ kanattan Erşan'ın ceza sahası içerisine doğru açtığı ortaya iyi yükselen Yakup'un vuruşunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.
45'inci dakikada ceza sahası dışında sol ayağının içiyle Mert Miraç'ın çektiği şutunda top az farkla auta gitti.
53'üncü dakikada serbest vuruşta açılan ortaya iyi yükselen Ahmet Kutlu'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
67'nci dakikada ceza sahası içerisine gönderildikten sonra yerden şutunu çeken Furkan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
74'üncü dakikada Erşan'ın ceza sahası içerisinde Murat'ı yere düşürmesi sonucu hakem Gürcan Hasova penaltı noktasına gönderdi. Penaltıyı kullanan Murat Torun'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.
80'inci dakikada Ogün'ün ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Mert, şutunu çekti. Onun vuruşunda top filelerle buluştu: 2-3.
89'uncu dakikada sağ kanttan Erşan'ın ceza sahası içerisine açmak istediği ortada Adem'in kafa vuruşunda top kendi ağlarına gitti: 3-3.
90+2'nci dakikada Malle'nin ceza sahası içerisinde Adem'in yere düşürülmesine hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi. Taner'in kullandığı penaltıyı kaleci Ahmet Eyüp kurtardı.
90 dakikası 3-3 berabere biten maç uzatmalarla devam etti.
93'üncü dakikada sol kanattan açılan ortada boş pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Malle'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.
96'ncı dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan yerden şutunu çeken Malle'nin vuruşunda topu kaleci Göktan kurtardı.
Uzatma dakikalarında da 3-3'lük skorla noktalanan maç penaltılara kaldı. Penaltı atışları sonucunda Yeni Malatyaspor, Ağrı 1970 Spor'u 5-4 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-10-20 18:11:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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