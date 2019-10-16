Malatya merkezli iki ilde, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik olarak projeli dosya kapsamında yapılan ara yakalamalarda 29 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı. Projeli dosyanın sonlandırma çalışması kapsamında; Malatya merkezli iki ilde 13 adreste yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Dosya kapsamında 1 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu kaydedildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 13.15 gr. sentetik kannobinoid, 15.43 gr. metamfetamin maddesi, 26.75 gr. kubar esrar maddesi, 25 adet ecstacy hap, 0.49 gr. toz halinde ecstacy maddesi, 9 adet satışı izne tabi uyuşturucu etkisi yaratan hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 5 bin 700 TL para el geçerildi. TCK 188. Maddesi kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.