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Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrası bir basın toplantısı düzenleyerek koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yapılan çalışmalar ve Malatya’daki son durum hakkında bilgi verdi.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Baruş, Malatya’da ilk Kovid-19 vakasının 15 Mart’ta görüldüğünü anımsatarak, "Pandemi sürecinin bugün 138'inci günündeyiz. Pandemi süreci boyunca zaman zaman sosyal hayatımızda kısıtlamalar yaşadık. Salgının kontrol altında tutulabilmesi için toplumsal tedbirler uyguladık. Vatandaşlarımız kendi kişisel önlemlerini aldılar. Bunun sonucunda bazı günlerde vaka sayılarımız düşüş gösterdi. Hastaneye yatan hasta sayılarımızda önemli oranlarda azalmalarda gördük. Kişisel tedbirleri azalttığımız günlerde vaka sayılarımız yeniden arttı. Toplu etkinlikler, maskesiz ve mesafe kuralına uymadan yapılan görüşmeler, el hijyenine gerekli özeni göstermeme sonucunda hasta sayısında yoğunluk yaşadığımız günlerimiz oldu" dedi.

'TOPLAM VAKA 2 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI'

Malatya'da 1 Temmuz'a kadar düşük sayılarla seyreden salgın sürecinin bu tarihten sonra sürekli bir artışla kendisini gösterdiğini kaydeden Vali Baruş, "Özellikle son 2 gündür günlük 100'lü rakamları aşan hasta sayılarına ulaştık. Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şuanda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var. Maalesef 44 vatandaşımızı koronavirüs salgını nedeniyle kaybettik. 6 binin üzerinde vatandaşımız pozitif vakanın temaslısı olarak evlerinde izole edildiler. Hasta sayılarından da anlaşıldığı üzere artık neredeyse hepimizin çevresinde en az bir tane koronavirüs hastalığına yakalanmış veya geçirmiş bir tanıdığımız var. Neredeyse her sokakta en az bir pozitif vakamız oldu. Muhtemelen bundan sonraki günlerde de benzer durumlarla karşılaşacağız" diye konuştu.

'FARKINDA OLMADAN BİRDEN FAZLA KİŞİYE BULAŞTIRDILAR'

Bugüne kadar başta sağlık çalışanları olmak üzere emniyet, jandarma ve diğer kurumların personellerinin özverileri ve üstün gayretleriyle kontrollü bir şekilde salgının yönetildiğini aktaran Baruş, "Bundan sonraki günlerde de kontrolü kaybetmeden salgını atlatabilmek için vatandaşlarımıza çok büyük görev ve sorumluluk düştüğünü buradan ifade etmek istiyorum. Öncelikle hiçbir vatandaşımızın 'bana bir şey olmaz' şeklinde yanlış bir düşünceye kapılmaması gerekir. Belirti vermeden tamamen tesadüfi olarak yapılan test sonucu pozitif çıkan birçok hastamız oldu. Bu hastalarımız hastalığı ayakta geçirseler de farkında bile olmadan birden fazla kişiye bulaştırdılar. Bu yüzden tedbirli olmak sadece kendimize karşı değil başta anne-babamız olmak üzere yakınlarımıza ve tüm topluma karşı bir sorumluluktur" şeklinde konuştu.

'BAYRAMDA DİKKAT ETMEZSEM, KISITLAMALARA GERİ DÖNERİZ'

Vali Baruş, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme kapsamında kontrollü sosyal hayata geçildiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Pandeminin artık olmazsa olmaz kuralı maske, mesafe ve hijyendir. Bu 3 kural hayatımızın bir parçası haline gelmelidir. Maskeyi kolda, cepte, çantada taşımanın virüsten korunmaya hiçbir faydasının olmadığı da açıktır. Şehir merkezinin olması gerekenden fazla kalabalık olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça kalabalık olan bütün ortamlardan uzak kalmasını istiyoruz. Salgının bitmediğini aksine hasta sayısının arttığını, bulaştırıcılığın yükseldiğini aklımızdan çıkarmayalım. Bayram sırasında dikkat edilmesi gerekenlerin başında maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması be temizliğe dikkat edilmesi hususlarının önceliğe alınması gerekiyor. Bayramda kurallara dikkat etmezsek, kontrollü sosyal hayatı yanlış anlayarak eski alışkanlıklarımızı devam ettirirsek, Malatya olarak bizleri zor günlerin beklediğini, sosyal ve ekonomik hayatta önemli sorunlarla karşılaşacağımızı, yeniden bazı kısıtlama önlemlerine geri dönmek zorunda kalacağımızı ifade etmek isterim."