Acılı anne oğlunu asker selamıyla uğurladı

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Fırat Kalkanı Harekatı alanında icra edilen görev esnasında meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın (25) Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Battalgazi Ulu Cami'sine getirildi. Şehidin annesi Ümmühan Önal gözyaşlarına hakim olamazken, babası Recep Önal ise metanetini korudu. Şehidin yakınları naaşa sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Anne Ümmühan Önal, ‘Çok istedi vatanın yoluna gitmeyi. En sonunda gitti. Nöbeti arkadaşlarına teslim etti” dedi. Acılı anne, şehit oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.

Cenaze törenine katılan vatandaşlar tekbir getirerek, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diye slogan attı.

Şehit Ramazan Önal'ın cenazesi, Battalgazi Ulu Cami'de öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sıptırız Kabristanı'nda toprağa verildi.

Şehit Önal’ın geçici görevle İzmir’den Fırat Kalkan’ı Harekatına katıldığı öğrenildi.

Cenaze törenine; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Vali Aydın Baruş, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, 2.Ordu Kurmay Başkanı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Erol Bulut, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erken ile çok sayıda vatandaş katıldı.