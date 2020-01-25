Malatya Valisi Aydın Baruş, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullanmıştı. AFAD yaptığı son açıklamada ölü sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti. Öte yandan Vali Baruş, "Pütürge ilçemizde yaklaşık 400 kişi kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz." dedi.
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ACİL DURUM VE DEPREM TOPLANMA ALANLARINI YAYINLADI
Malatya Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatlerinde gerçekleşen deprem nedneiyle acil durum ve deprem toplanma alanlarını yayınladı.
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