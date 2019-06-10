Habertürk'ten Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya-Gölbaşı kara yolunda Çelikhan yol ayrımı üzerinde, Hakkı Ayaz idaresindeki 02 NA 280 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu.
Kazada otomobilin içerisinde sıkışan Nazlı Aslantürk, Hakkı Ayaz, Nuriye Bakmaz ve Özden Aslantürk, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.
Olay yerine giden 112 sağlık görevlileri, Nazlı Aslantürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar Hakkı Ayaz, Nuriye Bakmaz ve Özden Aslantürk ise ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
YORUMLAR