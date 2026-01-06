Malezya Başbakanı Türkiye'de
Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Enver İbrahim'i, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Enver İbrahim'i, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaret kapsamında, 7 Ocak Çarşamba günü Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi’nin ilk toplantısının yapılacağını ifade etmişti.
Milli Savunma Bakanlığı, Enver İbrahim'in karşılanmasına dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu:
"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve eşi Demet Güler Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın resmî davetlisi olarak ülkemize gelen Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail Hanımefendiyi Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı."