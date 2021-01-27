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HaberlerTelevizyonMalhun Hatun kimdir, çocukları kimler, nasıl öldü? - Kuruluş Osman'da Malhun Hatun'u kim oynuyor? Biyografisi.
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Malhun Hatun kimdir, çocukları kimler, nasıl öldü? - Kuruluş Osman'da Malhun Hatun'u kim oynuyor? Biyografisi...

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman'da Malhun Hatun diziye girmeye hazırlanıyor. Osman Gazi'nin 2. eşi olarak bilinen Malhun Hatun ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...

Malhun Hatun kimdir, çocukları kimler, nasıl öldü? - Kuruluş Osman'da Malhun Hatun'u kim oynuyor? Biyografisi.

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın dikkat çeken karakterlerinden biri olan Malhun Hatun ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Malhun Hatun kimdir, nereli, çocukları kimler ve Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'u kim canlandırıyor?

MALHUN HATUN KİMDİR?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun (ö. Kasım 1326),ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE MALHUN HATUN KARAKTERİNE KİM HAYAT VERİYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine Funda Güray'ın hayat vermesi bekleniyor.

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