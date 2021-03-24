ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın dikkat çeken karakterlerinden biri olan Malhun Hatun ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Malhun Hatun kimdir, nereli, çocukları kimler ve Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'u kim canlandırıyor?

MALHUN HATUN'UN İSMİNİN ANLAMI NEDİR? MALHUN NE DEMEK?

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in eşi olarak bilinen Malhun Hatun isminin anlamı araştırılıyor. Malhun Hatun ya da Malhun; Osman Bey'e kendi beyliğini kurmasında manevi ruhsat verilmesi anlamına gelir.



MALHUN HATUN KİMDİR?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun (ö. Kasım 1326),ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE MALHUN HATUN KARAKTERİNE KİM HAYAT VERİYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy hayat verecek.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti.

Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi.

Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Son olarak ise TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterine hayat verdi.