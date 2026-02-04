Habertürk
        Maltepe'de 3 otomobil kazaya karıştı: 6 yaralı

        İstanbul Maltepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, peş peşe 2 otomobile çarpması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı

        Giriş: 04.02.2026 - 00:43 Güncelleme: 04.02.2026 - 00:44
        Maltepe'de 3 otomobil kazaya karıştı: 6 yaralı
        Maltepe ilçesinde akşam saatlerinde B.Y. idaresindeki otomobil, Maltepe Sahil Yolu'nda araca çarparak savruldu. Savrulan araç daha sonra bir diğer otomobile çarpıp ters döndü.

        1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre, kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ters dönen otomobilde sıkışan H.B. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralandığı belirlenen H.B. ile diğer yaralılar B.Y, G.Y, E.Y, Ş.B. ve T.D. ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

        Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

