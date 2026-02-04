Maltepe'de 3 otomobil kazaya karıştı: 6 yaralı

Maltepe ilçesinde akşam saatlerinde B.Y. idaresindeki otomobil, Maltepe Sahil Yolu'nda araca çarparak savruldu. Savrulan araç daha sonra bir diğer otomobile çarpıp ters döndü.

1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre, kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilde sıkışan H.B. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralandığı belirlenen H.B. ile diğer yaralılar B.Y, G.Y, E.Y, Ş.B. ve T.D. ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.