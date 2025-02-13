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        Heayırsever iş insanı Manavgat'a otizm merkezi yaptıracak

        Antalya'nın Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile hayırsever iş insanı Mehmet Karamancı, "Manavgat Belediyesi Otizm Merkezi" projesi için protokol imzaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:05
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        Manavgat'a otizm merkezi
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        Antalya'nın Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile hayırsever iş insanı Mehmet Karamancı, Ilıca Mahallesi'ne yapılacak "Manavgat Belediyesi Otizm Merkezi" projesinin protokolünü imzaladı.

        Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde bulunan 805 Ada 1 parsel üzerindeki 2 bin 115,54 metrekare yüzölçümlü arsaya inşa edilecek olan merkez ile, otizmli bireyler için önemli bir yaşam alanı oluşturmayı hedefleniyor. Hayırsever Mehmet Karamancı tarafından yapılacak olan proje, hem fiziki hem de sosyal anlamda ilçedeki otizmli bireylerin eğitim, rehabilitasyon ve yaşam kalitelerini iyileştirecek bir merkezin temellerini atıyor. Projenin tamamlanmasının ardından otizm merkezi, Manavgat Belediyesi'ne teslim edilecek.

        Otizm Merkezi, ilçedeki otizmli bireylerin ailelerine büyük bir rahatlık ve destek sunmayı amaçlıyor. Aileler, çocuklarının gelişim süreçlerinde profesyonel destek alabilecekleri, sosyal hayatlarına adapte olabilecekleri, çeşitli terapilerle rehabilite olabilecekleri bir ortamda vakit geçirebilecekler.

        Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, imzalanan protokolün önemine değinerek, "Bu proje, Manavgat için çok değerli bir adım. Otizmli bireylerimizin eğitimine ve gelişimine büyük katkı sağlayacak olan bu merkez, Manavgat'ı sosyal hizmetler anlamında daha da güçlendirecek. Mehmet Karamancı'nın desteğiyle ilçemize kazandıracağımız bu merkez, hem otizmli bireylerimize hem de tüm ilçemize umut olacaktır. Kendisine ve projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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