Manavgat'ta orman yangını
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 09.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:03
Mavgat'ta, Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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