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        Manavgat'ta orman yangını

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:03
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        Manavgat'ta orman yangını
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        Mavgat'ta, Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

        Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

        Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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        #orman yangını
        #antalya manavgat
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