Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezon maçında Manchester City ile Borussia Dortmund, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 04:05. Manchester City son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Borussia Dortmund, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 187 kodlu maçı oynayanlar; Manchester City galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.20, Borussia Dortmund galibiyet oranı 1.90.

Manchester City son hafta oynanan Ajax maçında 3-1 yenildi.

Borussia Dortmund ise Real Madrid maçında 2-1 kazandı.

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