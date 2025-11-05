Manchester City – Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Manchester City - Borussia Dortmund karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Manchester City – Borussia Dortmund maçı saat, kaçta hangi kanalda?" İşte Manchester City – Borussia Dortmund maçı başlama saati...
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası dev bir maça sahne oluyor. Manchester City, Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan Devler Ligi'nde 3 hafta geride kalırken, 4. hafta maçları nefesleri kesti. Bu haftanın en önemli karşılaşmalarından olan Manchester City – Borussia Dortmund maçı öncesinde mücadelenin hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Manchester City – Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
MANCHESTER CİTY – BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Manchester City - Borussia Dortmund maçı 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.
MANCHESTER CİTY – BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.