Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Manchester City – Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

        Manchester City – Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Manchester City - Borussia Dortmund karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Manchester City – Borussia Dortmund maçı saat, kaçta hangi kanalda?" İşte Manchester City – Borussia Dortmund maçı başlama saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 20:08 Güncelleme: 05.11.2025 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manchester City – Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası dev bir maça sahne oluyor. Manchester City, Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan Devler Ligi'nde 3 hafta geride kalırken, 4. hafta maçları nefesleri kesti. Bu haftanın en önemli karşılaşmalarından olan Manchester City – Borussia Dortmund maçı öncesinde mücadelenin hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Manchester City – Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        MANCHESTER CİTY – BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

        Manchester City - Borussia Dortmund maçı 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

        MANCHESTER CİTY – BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

        Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.

        HT SPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?