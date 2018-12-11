Roma'da gösterdiği başarılı performansla devleri peşine takan Cengiz Ünder'in son talibi Manchester City oldu. Express'in haberine göre; Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Cengiz Ünder için verilen raporlardan etkilendi. Manchester City'nin Cengiz için 50 milyon pound'u gözden çıkardığı kaydedildi. Milli oyuncunun Roma'da düşük bir ücretle oynaması transferi kolaylaştıracak etkenler arasında görünüyor.

Haberde Cengiz Ünder'le İngiltere'den Chelsea, Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtildi. 21 yaşındaki oyuncunun adı Bundesliga devi Bayern Münih ile de anılıyor.

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